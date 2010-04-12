RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6568656965706571

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:46

  prodigy написав: Президент должен быть -абсолютно новое лицо в политике (без темным сторон и связей с олигархами).

Должен. Но не получится. Президента делают СМИ, 90+% которых в руках олигархов. Причем как наших, так и российских.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 14918
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1225 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:47

Binimovich


Здравствуйте.
Всем наилучшие пожелания Здоровья .
Избавляться нужно от "чемодана без ручки " ,поддерживаю .
Зирка 28.04-28.14
Фортечна28.05-28.15
Востаннє редагувалось холява в Нед 21 жов, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 1964
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 1388 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:47

Ответственность за выбор?

При той информации о кандидатах, которая доступна пересичному избирателю, о каком объективном осознанном обоснованно выборе может идти речь?!

Это априори невозможно.
Угадал-не угадал.

Кто лучше?
Для этого нужно определиться хотя бы с критерими оценки.
У каждого они свои...

Имхо. Дело вкуса - только с этой точки зрения можно рассматривать участие пересичного в выборах.
*одному нравится свиной хрящик..* (с)))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20241
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:55

Re: Валютный рынок в контексте

Так постарайтесь, напишите. Истина у каждого своя, мы на форуме лишь делимся своими мнениями на тот или иной счет. это вы сейчас пытаетесь манипулировать.

Что описывать? Какие плюсы нам дает консервация?
1. Сдерживание коричневой чумы на другие земли. То бишь, поддержание нормальной мирной жизни на остальной территории.
2. Восстановление и развитие ВПК и армии.
3. Занятость мужчин, отчасти.
4. Обескровливание противника.
5. Продолжение развития и торговых связей с остальным миром, а не только с рфией.

Какие нам даст плюсы и минусы поражение и победа? Смотря каким путем и до каких последствий дойдет тот или иной вариант. А вариантов много. Хотите поговорить о сферическом коне в вакууме ?)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3909
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:10

  Binimovich написав:Какие нам даст плюсы и минусы поражение и победа?


И смотря что считать победой и поражением.
Некоторые тут на форуме считают сдачу Крыма и остальных территорий победой, так и пишут "попалась Россия в ловушку, избавились от ватного населения, скинули экономически дотационные регионы" и прочее.

Некоторые считают поражением остановку горячей фазы боевых действий, действие миссий ОБСЕ, и приструнение независимых ранее нацбатов.

Очень уж размытые критерии, даже официальные лица постоянно путаются, где у нас перемога, а где не очень...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6568656965706571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1353, 1354, 1355
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13541 1531861
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 22:19
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6439 1365068
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 08:38
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.