Додано: Нед 21 жов, 2018 10:55

Так постарайтесь, напишите. Истина у каждого своя, мы на форуме лишь делимся своими мнениями на тот или иной счет. это вы сейчас пытаетесь манипулировать.



Что описывать? Какие плюсы нам дает консервация?

1. Сдерживание коричневой чумы на другие земли. То бишь, поддержание нормальной мирной жизни на остальной территории.

2. Восстановление и развитие ВПК и армии.

3. Занятость мужчин, отчасти.

4. Обескровливание противника.

5. Продолжение развития и торговых связей с остальным миром, а не только с рфией.



Какие нам даст плюсы и минусы поражение и победа? Смотря каким путем и до каких последствий дойдет тот или иной вариант. А вариантов много. Хотите поговорить о сферическом коне в вакууме ?)

"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"