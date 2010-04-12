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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 656965706571657265736574>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:46

  prodigy написав: Президент должен быть -абсолютно новое лицо в политике (без темным сторон и связей с олигархами).

Должен. Но не получится. Президента делают СМИ, 90+% которых в руках олигархов. Причем как наших, так и российских.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:47

Binimovich


Здравствуйте.
Всем наилучшие пожелания Здоровья .
Избавляться нужно от "чемодана без ручки " ,поддерживаю .
Зирка 28.04-28.14
Фортечна28.05-28.15
Востаннє редагувалось холява в Нед 21 жов, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:47

Ответственность за выбор?

При той информации о кандидатах, которая доступна пересичному избирателю, о каком объективном осознанном обоснованно выборе может идти речь?!

Это априори невозможно.
Угадал-не угадал.

Кто лучше?
Для этого нужно определиться хотя бы с критерими оценки.
У каждого они свои...

Имхо. Дело вкуса - только с этой точки зрения можно рассматривать участие пересичного в выборах.
*одному нравится свиной хрящик..* (с)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:55

Re: Валютный рынок в контексте

Так постарайтесь, напишите. Истина у каждого своя, мы на форуме лишь делимся своими мнениями на тот или иной счет. это вы сейчас пытаетесь манипулировать.

Что описывать? Какие плюсы нам дает консервация?
1. Сдерживание коричневой чумы на другие земли. То бишь, поддержание нормальной мирной жизни на остальной территории.
2. Восстановление и развитие ВПК и армии.
3. Занятость мужчин, отчасти.
4. Обескровливание противника.
5. Продолжение развития и торговых связей с остальным миром, а не только с рфией.

Какие нам даст плюсы и минусы поражение и победа? Смотря каким путем и до каких последствий дойдет тот или иной вариант. А вариантов много. Хотите поговорить о сферическом коне в вакууме ?)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:10

  Binimovich написав:Какие нам даст плюсы и минусы поражение и победа?


И смотря что считать победой и поражением.
Некоторые тут на форуме считают сдачу Крыма и остальных территорий победой, так и пишут "попалась Россия в ловушку, избавились от ватного населения, скинули экономически дотационные регионы" и прочее.

Некоторые считают поражением остановку горячей фазы боевых действий, действие миссий ОБСЕ, и приструнение независимых ранее нацбатов.

Очень уж размытые критерии, даже официальные лица постоянно путаются, где у нас перемога, а где не очень...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:19

ответ

Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:30

ИМХО

Рассуждения/думы о судьбе ДНР/ЛНР считаю не стоят выеденного яйца. Подобные "новообразования" спокойно существуют в Грузии и Молдове уже много лет. Когда там найдется выход, после можно будет рассуждать и о своём... А сейчас нам нужно думать как зарабатывать больше, что бы тратить больше. И так на обозримую перспективу.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:48

Просто зацитирую Бутусова, в утреннем "Зеркале недели".
Если для любителей резидента это - норма, то "медицина уже не поможет"

Муженко та його заступник спокійно пережили шість вибухів складів

Звільняти треба Муженка, а цього Порошенко перед виборами не зробить, навіть якщо злетить у повітря залишок боєприпасів.
Начальник Генштабу Віктор Муженко і його заступник Микола Шевцов на своїх посадах спокійно пережили шість вибухів складів, включаючи три арсенали стратегічного значення, спокійно пережили втрату більшої частини усіх запасів боєприпасів в країні.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юрій Бутусов. На його думку, ясна річ, що звільняти треба Муженка, а цього Порошенко перед виборами не зробить, навіть якщо злетить у повітря залишок боєприпасів.

"Армією повинен керувати той, хто залежить і зобов'язаний усім президенту, той, хто повинен бути впевнений — що ти накоїв, яке б лихо не приніс, тебе все одно не звільнять, якщо ти виконуєш будь-які, навіть самі суперечливі і безглузді команди президента, — зазначає експерт. — Порошенко дозволяє керівникам, які безпосередньо відповідають за безпеку арсеналу, спокійно ухилятися від будь-якої відповідальності. Муженко дозволив собі взагалі не з'явитися на засідання РНБО під приводом, що він нібито особисто очолює гасіння пожежі. Тобто все вже вибухнуло, але керувати роботою двох пожежних танків повинен не хто інший, як особисто головнокомандувач ЗСУ, генерал армії! Але чому, в такому разі, на засідання РНБО не був делегований заступник начальника Генштабу Шевцов? Адже безпека арсеналів — це його безпосередні обов'язки, йому в Ічні нічого робити, все вже вибухнуло, час відповідати! Але Шевцов мовчить, нема його й на прес-конференціях. Він не звітує, чому не виконана робота у тому обсязі, як було наказано планом РНБО 2017 р. із забезпечення безпеки арсеналів і баз".

Детальніше про вибухи арсеналів боєприпасів і наслідки для ЗСУ читайте в статті Юрія Бутусова "Катастрофа в Ічні: дурні не вчаться навіть на п'яти помилки" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

https://dt.ua/UKRAINE/muzhenko-ta-yogo-zastupnik-spokiyno-perezhili-shist-vibuhiv-skladiv-butusov-291547_.html
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 21 жов, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:50

Re: Валютный рынок в контексте

daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится


Делать в жизни то, что не нравится, общаться с людьми, что не нравится, заниматься делом, что не нравится, это глубочайшая ошибка, вы к сожалению живете в этом мире один раз, делайте то, что нравится, и мир изменится к лучшему.
Я вот раз в пару лет меняю все свои номера телефонов, переношу в новую телефонную книгу только тех людей, что мне нравятся, а все кто мне не нравятся исчезают из моей жизни навсегда, это делает жизнь лучше.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:00

  daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Потом он не понравится ещё больше! впереди будут суперпокращення! Это тока начало!Брал возле подъеза газироаванную воду,которая заметно подорожала,так бабушки сильно возмущались и очень недовольны этой сворой!
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