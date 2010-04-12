Додано: Нед 21 жов, 2018 12:02

zРадио написав: Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война незавершенная вопреки обещаниям война



А какими способами ее можно завершить сейчас?



1) На наших условиях со всеобщей мобилизацией и десятками тысячь жертв (и при этом негарантированным результатом успешного исхода).



2) На условиях россии с отказом от претензий на Крым и евроатлантическую интеграцию.



Приблизительно понимая вашу позицию по комментариям на другой ветке форума, хочу спросить - возьмете в руки автомат и пойдете на передовую? Ведь 2-й вариант вам точно не подойдет.



Этот пример как раз очень хорошо иллюстрирует последствия выбора ЮВТ - она гораздо решительнее Порошенко, ей не свойственны полумеры и компромиссы. С ней консервация конфликта не пройдет, она точно выберет один из вариантов быстрого решения (если сомневаетесь, пролистайте историю двух ее премьерских каденций - никого, кроме себя, не слышит, и действует всегда прямолинейно, быстро и неаккуратно).



А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол... А какими способами ее можно завершить сейчас?1) На наших условиях со всеобщей мобилизацией и десятками тысячь жертв (и при этом негарантированным результатом успешного исхода).2) На условиях россии с отказом от претензий на Крым и евроатлантическую интеграцию.Приблизительно понимая вашу позицию по комментариям на другой ветке форума, хочу спросить - возьмете в руки автомат и пойдете на передовую? Ведь 2-й вариант вам точно не подойдет.Этот пример как раз очень хорошо иллюстрирует последствия выбора ЮВТ - она гораздо решительнее Порошенко, ей не свойственны полумеры и компромиссы. С ней консервация конфликта не пройдет, она точно выберет один из вариантов быстрого решения (если сомневаетесь, пролистайте историю двух ее премьерских каденций - никого, кроме себя, не слышит, и действует всегда прямолинейно, быстро и неаккуратно).А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...

3. Судьба Украины уже решается в переговорах США, ЕС и россии. Не исключаю что если дальше затянется то может и Китай открыто подключится. Этот пункт должен стоять главным и все пункты дальше исходят от него.2. Позиция россии не статична, некоторые пункты можно принять (как например их предложение по миротворцам на Донбассе), некоторые обговаривать (выборы в ЛДНР и полномочия этих властей), а некоторые отвергать ( Крым, территориальная целостность Украины)4. Есть еще вариант когда условный Запад при некотором кризисе через n лет направит украинцев на россию воевать наземным мясом, а сами со стороны посмотрят как оно пойдет. Сами то готовы?------------------------Ждать и укрепляться нужно ради чего то и прогнозируя под возможные ситуации. Но по цифрам выделяемым из бюджета их и нас мрак. И 200 млн американских что США нам на год предоставят это копейки чуть больше чем на агитацию.