Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война
А какими способами ее можно завершить сейчас?
1) На наших условиях со всеобщей мобилизацией и десятками тысячь жертв (и при этом негарантированным результатом успешного исхода).
2) На условиях россии с отказом от претензий на Крым и евроатлантическую интеграцию.
Приблизительно понимая вашу позицию по комментариям на другой ветке форума, хочу спросить - возьмете в руки автомат и пойдете на передовую? Ведь 2-й вариант вам точно не подойдет.
Этот пример как раз очень хорошо иллюстрирует последствия выбора ЮВТ - она гораздо решительнее Порошенко, ей не свойственны полумеры и компромиссы. С ней консервация конфликта не пройдет, она точно выберет один из вариантов быстрого решения (если сомневаетесь, пролистайте историю двух ее премьерских каденций - никого, кроме себя, не слышит, и действует всегда прямолинейно, быстро и неаккуратно).
А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...
3. Судьба Украины уже решается в переговорах США, ЕС и россии. Не исключаю что если дальше затянется то может и Китай открыто подключится. Этот пункт должен стоять главным и все пункты дальше исходят от него. 2. Позиция россии не статична, некоторые пункты можно принять (как например их предложение по миротворцам на Донбассе), некоторые обговаривать (выборы в ЛДНР и полномочия этих властей), а некоторые отвергать ( Крым, территориальная целостность Украины) 4. Есть еще вариант когда условный Запад при некотором кризисе через n лет направит украинцев на россию воевать наземным мясом, а сами со стороны посмотрят как оно пойдет. Сами то готовы? ------------------------ Ждать и укрепляться нужно ради чего то и прогнозируя под возможные ситуации. Но по цифрам выделяемым из бюджета их и нас мрак. И 200 млн американских что США нам на год предоставят это копейки чуть больше чем на агитацию.
daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Ваше право. Хотя это смахивает на мазохизм. Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?
daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Потом он не понравится ещё больше! впереди будут суперпокращення! Это тока начало!Брал возле подъеза газироаванную воду,которая заметно подорожала,так бабушки сильно возмущались и очень недовольны этой сворой!
Бабушки возле подъезда недавно меня уверяли, что газ будет по 17 тыс., инфа 100%.
daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Ваше право. Хотя это смахивает на мазохизм. Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?
Вы сами верите в то, что на этих президентских и последующих за ними парламентских выборах сможет победить кто-то не из той уже заезженной двумя десятилетиями кодлы ? Только честно и объективно. Я - не верю.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Потом он не понравится ещё больше! впереди будут суперпокращення! Это тока начало!Брал возле подъеза газироаванную воду,которая заметно подорожала,так бабушки сильно возмущались и очень недовольны этой сворой!
Бабушки возле подъезда недавно меня уверяли, что газ будет по 17 тыс., инфа 100%.
Бабушки не будут брехать)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Ваше право. Хотя это смахивает на мазохизм. Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?
Добавить к этому еще зачистку политического поля от конкурентов любыми друзямы Гаранта, и портрет "демократа-реформатора" будет завершен. Как на меня, голосовать нельзя ни за Петю, ни за Воную. Оппо без полной обоймы восточного электората шансов не имеют. Зеленский - ручная шавка бывшего владельца банка-бегемота. Кива клинический ... гм... Вобщем, веселая компания подбирается, все как мечтали в предвыборном штабе Пэтра
zРадио написав: А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...
Как раз наоборот, заморозка конфликта в текущей стадии здорово играет на руку России и жутко негативна для Украины. Консервация текущего положения - худшее из зол.[/quote]
Утверждение без аргументов. Обоснуйте! С указанием плюсов и минусов/цены каждого из вариантов - 1) победы, 2) поражения, 3) консервации.[/quote] такі питання згідно конституції вирішуються на референдумі. питання цілісності України.
Востаннє редагувалось yama в Нед 21 жов, 2018 12:22, всього редагувалось 1 раз.