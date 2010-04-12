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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65706571657265736574>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:02

  zРадио написав:
  Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война


А какими способами ее можно завершить сейчас?

1) На наших условиях со всеобщей мобилизацией и десятками тысячь жертв (и при этом негарантированным результатом успешного исхода).

2) На условиях россии с отказом от претензий на Крым и евроатлантическую интеграцию.

Приблизительно понимая вашу позицию по комментариям на другой ветке форума, хочу спросить - возьмете в руки автомат и пойдете на передовую? Ведь 2-й вариант вам точно не подойдет.

Этот пример как раз очень хорошо иллюстрирует последствия выбора ЮВТ - она гораздо решительнее Порошенко, ей не свойственны полумеры и компромиссы. С ней консервация конфликта не пройдет, она точно выберет один из вариантов быстрого решения (если сомневаетесь, пролистайте историю двух ее премьерских каденций - никого, кроме себя, не слышит, и действует всегда прямолинейно, быстро и неаккуратно).

А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...

3. Судьба Украины уже решается в переговорах США, ЕС и россии. Не исключаю что если дальше затянется то может и Китай открыто подключится. Этот пункт должен стоять главным и все пункты дальше исходят от него.
2. Позиция россии не статична, некоторые пункты можно принять (как например их предложение по миротворцам на Донбассе), некоторые обговаривать (выборы в ЛДНР и полномочия этих властей), а некоторые отвергать ( Крым, территориальная целостность Украины)
4. Есть еще вариант когда условный Запад при некотором кризисе через n лет направит украинцев на россию воевать наземным мясом, а сами со стороны посмотрят как оно пойдет. Сами то готовы?
------------------------
Ждать и укрепляться нужно ради чего то и прогнозируя под возможные ситуации. Но по цифрам выделяемым из бюджета их и нас мрак. И 200 млн американских что США нам на год предоставят это копейки чуть больше чем на агитацию.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:09

  daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится


Ваше право.
Хотя это смахивает на мазохизм.
Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:14

  Shram написав:Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?


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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:15

  bub-har написав:
  daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Потом он не понравится ещё больше! впереди будут суперпокращення! Это тока начало!Брал возле подъеза газироаванную воду,которая заметно подорожала,так бабушки сильно возмущались и очень недовольны этой сворой!

Бабушки возле подъезда недавно меня уверяли, что газ будет по 17 тыс., инфа 100%.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

Shram написав:
  daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится


Ваше право.
Хотя это смахивает на мазохизм.
Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?
Вы сами верите в то, что на этих президентских и последующих за ними парламентских выборах сможет победить кто-то не из той уже заезженной двумя десятилетиями кодлы ?
Только честно и объективно. Я - не верю.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:16

Re: Валютный рынок в контексте

Starikan написав:
  bub-har написав:
  daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Потом он не понравится ещё больше! впереди будут суперпокращення! Это тока начало!Брал возле подъеза газироаванную воду,которая заметно подорожала,так бабушки сильно возмущались и очень недовольны этой сворой!

Бабушки возле подъезда недавно меня уверяли, что газ будет по 17 тыс., инфа 100%.
Бабушки не будут брехать)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:17

Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:18

  Shram написав:
  daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится


Ваше право.
Хотя это смахивает на мазохизм.
Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?

Добавить к этому еще зачистку политического поля от конкурентов любыми друзямы Гаранта, и портрет "демократа-реформатора" будет завершен.
Как на меня, голосовать нельзя ни за Петю, ни за Воную.
Оппо без полной обоймы восточного электората шансов не имеют.
Зеленский - ручная шавка бывшего владельца банка-бегемота.
Кива клинический ... гм...
Вобщем, веселая компания подбирается, все как мечтали в предвыборном штабе Пэтра
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:20

  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

Не будете за них голосовать - остальные станут проходными
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:20

  zРадио написав:
А нынешняя консервация - ИМХО, самый действенный вариант, изматывающий россию санкциями и аккумулирующий оборонительный потенциал Украины. Наименьшее из зол...


Как раз наоборот, заморозка конфликта в текущей стадии здорово играет на руку России и жутко негативна для Украины.
Консервация текущего положения - худшее из зол.[/quote]

Утверждение без аргументов. Обоснуйте! С указанием плюсов и минусов/цены каждого из вариантов - 1) победы, 2) поражения, 3) консервации.[/quote] такі питання згідно конституції вирішуються на референдумі. питання цілісності України.
Востаннє редагувалось yama в Нед 21 жов, 2018 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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