Додано: Нед 21 жов, 2018 12:32

antey1969 написав: Квесторе_поверніться написав: Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка? Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

Не будете за них голосовать - остальные станут проходными Не будете за них голосовать - остальные станут проходными

Поддерживаю. Люди сейчас думаете а толку за кандидата голосовать если он не пройдет. Смотрите, если ваш кандидат наберет даже 5% то он может стать интересен дальше спонсорам на парламентские выборы, а потом пройдет в парламент и будет на протяжении следующих лет быть более интересен в сми, иметь больше возможностей доступа к людям и на теже финансовые группы. Так что пусть не на этих но на следующих выборах он сможет и победить имея за плечами больше узнаваемости и деятельности. А ваш голос это шаг этого большого пути.