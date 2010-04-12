Starikan написав:
Бабушки возле подъезда недавно меня уверяли, что газ будет по 17 тыс., инфа 100%.
Это они так аргументировали поднятие для старикана своих расценок
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:20
Это они так аргументировали поднятие для старикана своих расценок
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 21 жов, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:28
По опросам на сегодня все проходные, кто пройдет во второй тур, кроме Порошенко и Бойко.
А там видно будет, всё равно, присутствующие здесь на форуме - условно говоря представители в основном среднего класса - никак не могут повлиять на мнение остального на порядок более многочисленного, и менее обеспеченного в финансовом плане, электората, который и в реальности будет выбирать.
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:28
Re: Валютный рынок в контексте
Тю,конечно будет! Я же написал,что все суперпокращення впереди! Надо только этой своре выборы выиграть и походу они выиграют
Востаннє редагувалось bub-har в Нед 21 жов, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:28
Я категорически нет. Лучше еще один майдан и антиолигархическая революция.
Лучше беспорядок, чем несправедливость. (с)
Революция, прежде чем завершиться и достичь всех своих целей, должна последовательно пройти все свои этапы. Наши цели пока далеко еще не достигнуты.
Сметем нах, но своего добьемся. Общественная потребность. Национальная идея. Веление времени. Поступь истории неумолима.
Україна понад усе!
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:29
Re: Валютный рынок в контексте
За них будут голосовать. По крайней мере, за Джульку.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:31
Рейтинги показывают, что на данный момент все кандидаты являются одинаково малопопулярными, и у всех есть шанс выстрелить при правильно проведенной агитации.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:32
Поддерживаю. Люди сейчас думаете а толку за кандидата голосовать если он не пройдет. Смотрите, если ваш кандидат наберет даже 5% то он может стать интересен дальше спонсорам на парламентские выборы, а потом пройдет в парламент и будет на протяжении следующих лет быть более интересен в сми, иметь больше возможностей доступа к людям и на теже финансовые группы. Так что пусть не на этих но на следующих выборах он сможет и победить имея за плечами больше узнаваемости и деятельности. А ваш голос это шаг этого большого пути.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:35
Re: Валютный рынок в контексте
У кого из кандидатов найдутся ресурсы и финансы на проведение правильной агитаци?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:35
а почему? не знаете...а потому, что он их всех или купил или уничтожил политически, или поставил на компромат посмотрим на регистрацию француза...
А про Юльку - янукович заплатил из бюджета 75 миллионов баксов манафорту, чтобы тот смешал её с грязью и посадил, вы себе представляете, какие это деньги, и что это до сих пор работает и у вас в головах...теперь порохоботы подхватили эту пэсню...и думаю финансирование продолжается...
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:36
Данная дискуссия очень наглядно демонстрирует роль пересичных в выборах и пр. процессах, составляющих управление страной.
Определяющими являются такие факторы, как кто с кем выпьет кофе в Вене; договорится Садовый с Гриценко или нет; и т.д.
ПАП грозился привлечь ЮВТ к ответу ... но как-то всё заглохло.
Всё уже поделено и украдено до нас))
А Украина уже давно состоялась, как государство, и выживет хоть с кондитером, хоть с косой, хоть с вилами.
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