А в МВФ-фе по другому считают...вон уже деньги приготовили...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:37
А в МВФ-фе по другому считают...вон уже деньги приготовили...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38
Вероятность появления такого кандидата конечно ничтожно мала, однако не нулевая.
Кроме того даже в этой кодле есть люди с разной степенью бессовестности.
Как известно воровать можно либо с убытков , либо с прибыли - и хоть и первое и второе являются воровством, но совсем с иными мотивирующими установками и с иным результатом для будущего страны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:42
Мы также выживем и затяжную и даже перманентную революцию.
Залог упеха - свободолюбивый украинский дух и 20 соток.
Мы обречены на успех и жизнь в свободной, справедливой и процветающей стране.
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:43
А что, голосовать нужно только за проходных (на текущий момент)?
Я верю, что проходных из непроходных могут сделать избиратели.
Даже если это не так, я не хочу участвовать в массом помешательстве "он или она", и самому себе выбирать 1 способ из этих двух, каким меня будут насиловать.
Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой вариант, т.к. "он непроходной".
И пипл выбирает "просто изнасилуют, но не убьют", и радуется своему "хорошему" выбору. И менять его не собирается, т.к. "лучше так, а то будет хуже". И собирается этот выбор консервировать ещё на 5 лет. Да уж, #нерабы
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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