Додано: Нед 21 жов, 2018 12:43

Квесторе_поверніться написав: Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка? Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

А что, голосовать нужно только за проходных (на текущий момент)?Я верю, что проходных из непроходных могут сделать избиратели.Даже если это не так, я не хочу участвовать в массом помешательстве "он или она", и самому себе выбирать 1 способ из этих двух, каким меня будут насиловать.Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой вариант, т.к. "он непроходной".И пипл выбирает "просто изнасилуют, но не убьют", и радуется своему "хорошему" выбору. И менять его не собирается, т.к. "лучше так, а то будет хуже". И собирается этот выбор консервировать ещё на 5 лет. Да уж, #нерабы