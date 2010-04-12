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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6571657265736574

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:37

  Shram написав:Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?


А в МВФ-фе по другому считают...вон уже деньги приготовили...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38

  Binimovich написав:
Shram написав:
Ваше право.
Хотя это смахивает на мазохизм.
Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?
Вы сами верите в то, что на этих президентских и последующих за ними парламентских выборах сможет победить кто-то не из той уже заезженной двумя десятилетиями кодлы ?
Только честно и объективно. Я - не верю.


Вероятность появления такого кандидата конечно ничтожно мала, однако не нулевая.
Кроме того даже в этой кодле есть люди с разной степенью бессовестности.
Как известно воровать можно либо с убытков , либо с прибыли - и хоть и первое и второе являются воровством, но совсем с иными мотивирующими установками и с иным результатом для будущего страны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:42

  detroytred написав:А Украина уже давно состоялась, как государство, и выживет хоть с кондитером, хоть с косой, хоть с вилами.


Мы также выживем и затяжную и даже перманентную революцию.
Залог упеха - свободолюбивый украинский дух и 20 соток.
Мы обречены на успех и жизнь в свободной, справедливой и процветающей стране.
8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:43

  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

А что, голосовать нужно только за проходных (на текущий момент)?
Я верю, что проходных из непроходных могут сделать избиратели.
Даже если это не так, я не хочу участвовать в массом помешательстве "он или она", и самому себе выбирать 1 способ из этих двух, каким меня будут насиловать.

Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой вариант, т.к. "он непроходной".
И пипл выбирает "просто изнасилуют, но не убьют", и радуется своему "хорошему" выбору. И менять его не собирается, т.к. "лучше так, а то будет хуже". И собирается этот выбор консервировать ещё на 5 лет. Да уж, #нерабы
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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