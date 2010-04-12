Додано: Нед 21 жов, 2018 12:32

antey1969 написав: Квесторе_поверніться написав: Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка? Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

Не будете за них голосовать - остальные станут проходными Не будете за них голосовать - остальные станут проходными

Поддерживаю. Некоторые люди сейчас думают - а толку за кандидата голосовать если он не пройдет. Смотрите, если ваш кандидат наберет даже 5% то он может стать интересен дальше спонсорам на следующие парламентские выборы, а потом пройдет в парламент и будет на протяжении нескольких лет быть более интересен сми, иметь больше возможностей доступа к людям и на те же финансовые группы. Так что пусть не на этих но на следующих выборах он сможет уже победить имея за плечами больше узнаваемости и деятельности. А ваш голос это промежуточный шаг этого большого пути.