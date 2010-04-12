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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 656865696570657165726573>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:28

  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?


По опросам на сегодня все проходные, кто пройдет во второй тур, кроме Порошенко и Бойко.
А там видно будет, всё равно, присутствующие здесь на форуме - условно говоря представители в основном среднего класса - никак не могут повлиять на мнение остального на порядок более многочисленного, и менее обеспеченного в финансовом плане, электората, который и в реальности будет выбирать.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:29

Re: Валютный рынок в контексте

antey1969 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

Не будете за них голосовать - остальные станут проходными
За них будут голосовать. По крайней мере, за Джульку.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:31

  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?


Рейтинги показывают, что на данный момент все кандидаты являются одинаково малопопулярными, и у всех есть шанс выстрелить при правильно проведенной агитации.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:32

  antey1969 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

Не будете за них голосовать - остальные станут проходными

Поддерживаю. Некоторые люди сейчас думают - а толку за кандидата голосовать если он не пройдет. Смотрите, если ваш кандидат наберет даже 5% то он может стать интересен дальше спонсорам на следующие парламентские выборы, а потом пройдет в парламент и будет на протяжении нескольких лет быть более интересен сми, иметь больше возможностей доступа к людям и на те же финансовые группы. Так что пусть не на этих но на следующих выборах он сможет уже победить имея за плечами больше узнаваемости и деятельности. А ваш голос это промежуточный шаг этого большого пути.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 21 жов, 2018 13:01, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:35

Re: Валютный рынок в контексте

Shram написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?


Рейтинги показывают, что на данный момент все кандидаты являются одинаково малопопулярными, и у всех есть шанс выстрелить при правильно проведенной агитации.
У кого из кандидатов найдутся ресурсы и финансы на проведение правильной агитаци?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:35

  Fedor написав:Alex2006
Пока, к сожалению, не наблюдаю более достойного кандидата. :(

а почему? не знаете...а потому, что он их всех или купил или уничтожил политически, или поставил на компромат посмотрим на регистрацию француза...
А про Юльку - янукович заплатил из бюджета 75 миллионов баксов манафорту, чтобы тот смешал её с грязью и посадил, вы себе представляете, какие это деньги, и что это до сих пор работает и у вас в головах...теперь порохоботы подхватили эту пэсню...и думаю финансирование продолжается...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:36

Данная дискуссия очень наглядно демонстрирует роль пересичных в выборах и пр. процессах, составляющих управление страной.

Определяющими являются такие факторы, как кто с кем выпьет кофе в Вене; договорится Садовый с Гриценко или нет; и т.д.

ПАП грозился привлечь ЮВТ к ответу ... но как-то всё заглохло.

Всё уже поделено и украдено до нас))

А Украина уже давно состоялась, как государство, и выживет хоть с кондитером, хоть с косой, хоть с вилами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:37

  Shram написав:Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?


А в МВФ-фе по другому считают...вон уже деньги приготовили...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38

  Binimovich написав:
Shram написав:
Ваше право.
Хотя это смахивает на мазохизм.
Хотите ещё 4 года имитаций деятельности, псевдореформ, дирибана гос.средств, отсутствия экономической политики, саботажа антикоррупционной борьбы, кланового клептоолигархата, пассивности в геополитике, пустых обещаний и популистских заявлений?
Вы сами верите в то, что на этих президентских и последующих за ними парламентских выборах сможет победить кто-то не из той уже заезженной двумя десятилетиями кодлы ?
Только честно и объективно. Я - не верю.


Вероятность появления такого кандидата конечно ничтожно мала, однако не нулевая.
Кроме того даже в этой кодле есть люди с разной степенью бессовестности.
Как известно воровать можно либо с убытков , либо с прибыли - и хоть и первое и второе являются воровством, но совсем с иными мотивирующими установками и с иным результатом для будущего страны.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:42

  detroytred написав:А Украина уже давно состоялась, как государство, и выживет хоть с кондитером, хоть с косой, хоть с вилами.


Мы также выживем и затяжную и даже перманентную революцию.
Залог упеха - свободолюбивый украинский дух и 20 соток.
Мы обречены на успех и жизнь в свободной, справедливой и процветающей стране.
8)
Libo
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