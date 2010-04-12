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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65696570657165726573>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:43

  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

А что, голосовать нужно только за проходных (на текущий момент)?
Я верю, что проходных из непроходных могут сделать избиратели.
Даже если это не так, я не хочу участвовать в массом помешательстве "или он, или она"


Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой (3, 4, 5, 6..) вариант, т.к. "он непроходной".
И пипл выбирает "просто изнасилуют, но не убьют", и радуется своему "хорошему" выбору. И менять его не собирается, т.к. "лучше так, а то будет хуже". И собирается этот выбор консервировать ещё на 5 лет. Да уж, #нерабы
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:45

  Shram написав:Рейтинги показывают, что на данный момент все кандидаты являются одинаково малопопулярными, и у всех есть шанс выстрелить при правильно проведенной агитации.


Полковнику никто не пишет. Надо, чтобы писали. У него все получится. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:50

  zРадио написав:
  Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война


А какими способами ее можно завершить сейчас?


Вопрос не в том КАК , вопрос в том что не надо обещать того чего не можешь выполнить, занимаясь по сути популизмом на крови, на которое и повелось "одаренное" к сожалению большинство.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:51

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

А что, голосовать нужно только за проходных (на текущий момент)?
Я верю, что проходных из непроходных могут сделать избиратели.
Даже если это не так, я не хочу участвовать в массом помешательстве "или он, или она"


Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой (3, 4, 5, 6..) вариант, т.к. "он непроходной".
И пипл выбирает "просто изнасилуют, но не убьют", и радуется своему "хорошему" выбору. И менять его не собирается, т.к. "лучше так, а то будет хуже". И собирается этот выбор консервировать ещё на 5 лет. Да уж, #нерабы

Остаточний вибір буде в 2 турі. Тільки за щоб там були інші персонажі а не Тимошенка і Порошенка.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:53

  Surfer написав:
  zРадио написав:
  Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война


А какими способами ее можно завершить сейчас?


Вопрос не в том КАК , вопрос в том что не надо обещать того чего не можешь выполнить, занимаясь по сути популизмом на крови, на которое и повелось "одаренное" к сожалению большинство.

Завершення війни залежить не від Президента України а від супостата пу. :(
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:чтобы мир был гармоничным.

Все простіше. Гроші дають щоб було чим повертати взад.
А як буде вести господарку Ненька Україна залежить від очільників Неньки.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:56

Re: Валютный рынок в контексте

Alex2006 написав:
  Binimovich написав:
Alex2006 написав:[quote="4478417:Fedor"]Alex2006
И я наверное буду.
Умник вы наш.

А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей?
Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.

Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.[/quote]

Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль. Он может быть сто раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:56

  Вкладчик1234 написав:Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой вариант


Ну у нас же не Европа, где традиции демократии идут на столетия, у нас начиная с монголо-татарского ига уже почти тысячелетие одно иго меняется на другое иго, откуда возьмется здравый смысл у избирателя? По этому по традиции выбирают из двух зол, что ж поделаешь, надеюсь все-таки, что на ошибках учатся и будет в следующем году какой-то прорыв, иначе печально всё.

Из двух плохих выбирают менее плохого, потому что хороший якобы не имеет поддержки избирателей, но вчитайтесь медленно в эти сентенции, это клиника полная, и позор для граждан.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:58

  Shram написав:Когда богатый вгоняет в долговую кабалу бедного, он же исключительно думает о том как семье бедняка облегчить жизнь...Да-да...


Юльке МВФ больше не даст...после того, что вытворила в прошлый раз... она обязана была на нем жениться...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Faceless написав:Полковник и Садовой

У Львові вже появились бігморди
Садовий наступний - вибори Президента України Садовий розпочав.
І він мусить йти на вибори бо за 0.5 роки від президенських вибори парламенту.
І хто не прокукурікає на президенських на парламенських буде лузером.
Так що обєднання лідерів політичних партій малоімовірне.
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