Додано: Нед 21 жов, 2018 12:56

Alex2006 написав: Binimovich написав: Alex2006 написав: [quote="4478417:Fedor"]Alex2006

И я наверное буду.

Умник вы наш.

А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей? А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей? Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны. Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.

Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.[/quote]Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль. Он может быть сто раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея