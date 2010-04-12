Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?
А что, голосовать нужно только за проходных (на текущий момент)? Я верю, что проходных из непроходных могут сделать избиратели. Даже если это не так, я не хочу участвовать в массом помешательстве "или он, или она"
Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой (3, 4, 5, 6..) вариант, т.к. "он непроходной". И пипл выбирает "просто изнасилуют, но не убьют", и радуется своему "хорошему" выбору. И менять его не собирается, т.к. "лучше так, а то будет хуже". И собирается этот выбор консервировать ещё на 5 лет. Да уж, #нерабы
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?
А что, голосовать нужно только за проходных (на текущий момент)? Я верю, что проходных из непроходных могут сделать избиратели. Даже если это не так, я не хочу участвовать в массом помешательстве "или он, или она"
Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой (3, 4, 5, 6..) вариант, т.к. "он непроходной". И пипл выбирает "просто изнасилуют, но не убьют", и радуется своему "хорошему" выбору. И менять его не собирается, т.к. "лучше так, а то будет хуже". И собирается этот выбор консервировать ещё на 5 лет. Да уж, #нерабы
Остаточний вибір буде в 2 турі. Тільки за щоб там були інші персонажі а не Тимошенка і Порошенка.
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Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война
А какими способами ее можно завершить сейчас?
Вопрос не в том КАК , вопрос в том что не надо обещать того чего не можешь выполнить, занимаясь по сути популизмом на крови, на которое и повелось "одаренное" к сожалению большинство.
Завершення війни залежить не від Президента України а від супостата пу.
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Все простіше. Гроші дають щоб було чим повертати взад. А як буде вести господарку Ненька Україна залежить від очільників Неньки.
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Alex2006 написав:[quote="4478417:Fedor"]Alex2006 И я наверное буду. Умник вы наш.
А по каким причинам? Вы хотите бакс по 50 и окончательный крах уровня жизни людей?
Бугагашеньки. Нет, надо такого, как Янык, который держал зубами курс, сливая валютные резервы страны.
Тут не в том дело. Как все заметили, мы закрываем долги новыми кредитами, что увеличивает общее тело долга. Чтобы переломить динамику, нужен активный рост экономики. При олигархате и коррупции этого точно ждать не стоит. Если Порох останется еще на один срок - все останется как есть - и это путь к серьезному кризису. Если придет Юля - то сперва начнется передел собственности и возможны реальные посадки "папередников", и еще какие-то громкие действия, чтобы увеличить рейтинг перед парламентскими выборами. А вот что будет потом - неизвестно и зависит от результатов выборов в парламент. Самым нормальным кандидатом, который устроил бы всех (нормальных людей, а не желающих сохранить текущую систему), есть Вакарчук. Полковник и Садовой могут так и не уступить место друг другу перед голосованием, а вот у Вакарчука есть реальный шанс получить поддержку по всей стране, и в итоге получить реальные возможности и власть что-то изменить, что он не смог сделать в 2004 году. Осталось только подать свою кандидатуру и изменить страну к лучшему.[/quote]
Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль. Он может быть сто раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея
Вкладчик1234 написав:Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой вариант
Ну у нас же не Европа, где традиции демократии идут на столетия, у нас начиная с монголо-татарского ига уже почти тысячелетие одно иго меняется на другое иго, откуда возьмется здравый смысл у избирателя? По этому по традиции выбирают из двух зол, что ж поделаешь, надеюсь все-таки, что на ошибках учатся и будет в следующем году какой-то прорыв, иначе печально всё.
Из двух плохих выбирают менее плохого, потому что хороший якобы не имеет поддержки избирателей, но вчитайтесь медленно в эти сентенции, это клиника полная, и позор для граждан.
У Львові вже появились бігморди Садовий наступний - вибори Президента України Садовий розпочав. І він мусить йти на вибори бо за 0.5 роки від президенських вибори парламенту. І хто не прокукурікає на президенських на парламенських буде лузером. Так що обєднання лідерів політичних партій малоімовірне.
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