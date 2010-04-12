Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея
Почему же? Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти. Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Востаннє редагувалось Shram в Нед 21 жов, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?
А что, голосовать нужно только за проходных (на текущий момент)? Я верю, что проходных из непроходных могут сделать избиратели. Даже если это не так, я не хочу участвовать в массом помешательстве "или он, или она"
Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой (3, 4, 5, 6..) вариант, т.к. "он непроходной". И пипл выбирает "просто изнасилуют, но не убьют", и радуется своему "хорошему" выбору. И менять его не собирается, т.к. "лучше так, а то будет хуже". И собирается этот выбор консервировать ещё на 5 лет. Да уж, #нерабы
Остаточний вибір буде в 2 турі. Тільки за щоб там були інші персонажі а не Тимошенка і Порошенка.
У других нет ресурсов, возможностей, чтобы о них узнали пэрэсичные
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея
Почему же? Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти. Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Это чей опыт? Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки. Без контроля на большинством в парламенте ни о каком формировании исполнительной власти под себя не может идти и речи. А если постоянно идти на уступки, чтобы переманить политсилы, то в итоге президент вообще перестанет что либо решать. Ситуация будет похуже чем когда либо вообще была в истории
Faceless написав:никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки
У нас нет ни одной сильной партии, поэтому перегибать в этом парламенте нечего, большинство и так перебежит в команду нового президента.
Даже если перебегут - будут просто надеяться продолжать свои дела под новой крышей. Иначе зачем перебегать? Если не получится продолжать - сожрут с потрохами. А насчет характера - почему маэстро В не проявил его в ВР, а просто самозабанился?
Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея
Почему же? Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти. Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Это чей опыт? Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки.
Это вы не будьте наивны. У нас в политикуме партии формируются под личность, а не личность выдвигается из партии (как должно быть). БПП сформирована под Петю Батьковщина под Юлю. Партия регионов под Янука. Удар под Кличко, и так далее. Пропади завтра Петя из политической жизни - партия ББП испарится также как испарилась до этого партия регионов. Появится решительное лицо в кресле президента - собрать под себя партию сможет без проблем.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Faceless написав:никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки
У нас нет ни одной сильной партии, поэтому перегибать в этом парламенте нечего, большинство и так перебежит в команду нового президента.
Они перебегать к более сильному. Если у президента нет своей политсилы, он не представляет никакого интереса, ибо ровным счётом ни на что не способен, и это не к нему будут перебегать, а наоборот, и это ему придется на поклон ходить ко всем
Shram написав:[quote="4478863:Faceless"] Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея
Почему же? Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти. Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Это чей опыт? Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки.
Это вы не будьте наивны. У нас в политикуме партии формируются под личность, а не личность выдвигается из партии (как должно быть). БПП сформирована под Петю Батьковщина под Юлю. Партия регионов под Янука. Удар под Кличко, и так далее. Пропади завтра Петя из политической жизни - партия ББП испарится также как испарилась до этого партия регионов. Появится решительное лицо в кресле президента - собрать под себя партию сможет без проблем.[/quote]Партию надо собирать до президентства, а не после. Что будет в противном случае я писал выше. Никакой характер ему не поможет, разве что речь вести о реальном силовом захвате власти
Госдума 18 октября приняла в первом чтении законопроект о продлении сроков мораторию на полную выплату компенсаций по старым вкладам Сбербанка(сделанных до 20 июня 1991 года) до 2021 года.
Средств в необходимом объеме у правительства РФ также нет. Если перевести в целевые долговые обязательства правительства все советские сбережения граждан, то для их погашения потребуется сумма в 42−46 триллионов рублей. Это вдвое больше годовых доходов федерального бюджета и почти 50% российского ВВП.