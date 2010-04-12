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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6570657165726573>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:07

  Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея


Почему же?
Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти.
Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Востаннє редагувалось Shram в Нед 21 жов, 2018 13:09, всього редагувалось 1 раз.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:09

Re: Валютный рынок в контексте

Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто прохідний крім Порошенка в Тимошенка?

А что, голосовать нужно только за проходных (на текущий момент)?
Я верю, что проходных из непроходных могут сделать избиратели.
Даже если это не так, я не хочу участвовать в массом помешательстве "или он, или она"


Такое ощущение, что у большинства только один выбор из двух: или изнасилуют и убьют, или просто изнасилуют. И большинство не хочет выбить другой (3, 4, 5, 6..) вариант, т.к. "он непроходной".
И пипл выбирает "просто изнасилуют, но не убьют", и радуется своему "хорошему" выбору. И менять его не собирается, т.к. "лучше так, а то будет хуже". И собирается этот выбор консервировать ещё на 5 лет. Да уж, #нерабы

Остаточний вибір буде в 2 турі. Тільки за щоб там були інші персонажі а не Тимошенка і Порошенка.
У других нет ресурсов, возможностей, чтобы о них узнали пэрэсичные
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:24

Re: Валютный рынок в контексте

Shram написав:
  Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея


Почему же?
Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти.
Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды


Это чей опыт? :mrgreen:
Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки. Без контроля на большинством в парламенте ни о каком формировании исполнительной власти под себя не может идти и речи.
А если постоянно идти на уступки, чтобы переманить политсилы, то в итоге президент вообще перестанет что либо решать. Ситуация будет похуже чем когда либо вообще была в истории
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:26

  Surfer написав:
  zРадио написав:
  Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война
А какими способами ее можно завершить сейчас?
Вопрос не в том КАК , вопрос в том что не надо обещать того чего не можешь выполнить, занимаясь по сути популизмом на крови, на которое и повелось "одаренное" к сожалению большинство.

По-моему, вы подзабыли, как развивались события после этого обещания.
И любой на его месте давал бы то же обещание.
Так что это слабый аргумент.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:31

  Faceless написав:никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки


У нас нет ни одной сильной партии, поэтому перегибать в этом парламенте нечего, большинство и так перебежит в команду нового президента.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:40

  freeze написав:
  Faceless написав:никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки
У нас нет ни одной сильной партии, поэтому перегибать в этом парламенте нечего, большинство и так перебежит в команду нового президента.

Даже если перебегут - будут просто надеяться продолжать свои дела под новой крышей. Иначе зачем перебегать?
Если не получится продолжать - сожрут с потрохами.
А насчет характера - почему маэстро В не проявил его в ВР, а просто самозабанился?
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:45

  Faceless написав:
Shram написав:
  Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея


Почему же?
Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти.
Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды


Это чей опыт? :mrgreen:
Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки.


Это вы не будьте наивны.
У нас в политикуме партии формируются под личность, а не личность выдвигается из партии (как должно быть).
БПП сформирована под Петю
Батьковщина под Юлю.
Партия регионов под Янука.
Удар под Кличко, и так далее.
Пропади завтра Петя из политической жизни - партия ББП испарится также как испарилась до этого партия регионов.
Появится решительное лицо в кресле президента - собрать под себя партию сможет без проблем.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:45

Re: Валютный рынок в контексте

freeze написав:
  Faceless написав:никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки


У нас нет ни одной сильной партии, поэтому перегибать в этом парламенте нечего, большинство и так перебежит в команду нового президента.
Они перебегать к более сильному. Если у президента нет своей политсилы, он не представляет никакого интереса, ибо ровным счётом ни на что не способен, и это не к нему будут перебегать, а наоборот, и это ему придется на поклон ходить ко всем
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:47

Re: Валютный рынок в контексте

Shram написав:
  Faceless написав:
Shram написав:[quote="4478863:Faceless"] Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея


Почему же?
Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти.
Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды


Это чей опыт? :mrgreen:
Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки.


Это вы не будьте наивны.
У нас в политикуме партии формируются под личность, а не личность выдвигается из партии (как должно быть).
БПП сформирована под Петю
Батьковщина под Юлю.
Партия регионов под Янука.
Удар под Кличко, и так далее.
Пропади завтра Петя из политической жизни - партия ББП испарится также как испарилась до этого партия регионов.
Появится решительное лицо в кресле президента - собрать под себя партию сможет без проблем.[/quote]Партию надо собирать до президентства, а не после. Что будет в противном случае я писал выше. Никакой характер ему не поможет, разве что речь вести о реальном силовом захвате власти
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:48

Доконцагода будетопубликованзаконопроектовыплатесоветскихвкл

Госдума 18 октября приняла в первом чтении законопроект о продлении сроков мораторию на полную выплату компенсаций по старым вкладам Сбербанка(сделанных до 20 июня 1991 года) до 2021 года.

Средств в необходимом объеме у правительства РФ также нет. Если перевести в целевые долговые обязательства правительства все советские сбережения граждан, то для их погашения потребуется сумма в 42−46 триллионов рублей. Это вдвое больше годовых доходов федерального бюджета и почти 50% российского ВВП.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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