Faceless написав:

Shram написав:

Почему же?

Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти.

Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды

Это чей опыт?Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки. Без контроля на большинством в парламенте ни о каком формировании исполнительной власти под себя не может идти и речи.А если постоянно идти на уступки, чтобы переманить политсилы, то в итоге президент вообще перестанет что либо решать. Ситуация будет похуже чем когда либо вообще была в истории