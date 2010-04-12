daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Потом он не понравится ещё больше! впереди будут суперпокращення! Это тока начало!Брал возле подъеза газироаванную воду,которая заметно подорожала,так бабушки сильно возмущались и очень недовольны этой сворой!
молодец, хороший мальчик а когда исполниться 14 лет начнешь покупать пиво-вино-сигареты
воду лучше пить негазированную и покупать не возле подъезда
Faceless написав:никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки
У нас нет ни одной сильной партии, поэтому перегибать в этом парламенте нечего, большинство и так перебежит в команду нового президента.
Они перебегать к более сильному. Если у президента нет своей политсилы, он не представляет никакого интереса, ибо ровным счётом ни на что не способен, и это не к нему будут перебегать, а наоборот, и это ему придется на поклон ходить ко всем
Да тут дело даже не в перебежчиках , не успеют выбрать президента, буквально сразу новые парламентские выборы, а партия любого президента по определению набирает очень много голосов, хоть будет партия под смешным названием 95 квартал. В Словении пародист без партии чудом не выиграл президентские выборы, проиграв пару процентов, комик в Италии, если не ошибаюсь, выиграл парламентские выборы.
Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея
Почему же? Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти. Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Shram написав: Почему же? Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти. Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Это чей опыт? Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки. Без контроля на большинством в парламенте ни о каком формировании исполнительной власти под себя не может идти и речи. А если постоянно идти на уступки, чтобы переманить политсилы, то в итоге президент вообще перестанет что либо решать. Ситуация будет похуже чем когда либо вообще была в истории
распустить Парламент к ***
все политсылы только на бумаге. помню сколько попросил один алкаш, чтобы на выборы в одном местечке идти по от БПП
И все повторится, с той лишь разницей, что несколько месяцев в стране не будет законодательной власти и первый год новоиспечённого президента будет абсолютно безрезультатен и запомнится только бардаком.
Выше как пример привели Трампа - неуместно, он на президентские выборы шел от республиканцев. В США прочно устоявшаяся партийная система, которую никакой кандидат в президенты игнорировать не может
Да-да. "Это народ плохой, а керманычи хорошие". Это те, которые организовывают и крышуют эти схемы. А также схемы по вывозу бурштына, леса, сигарет, орехов, и т.д. И ввозу "серого импорта". И ещё банды титушек-рейдеров и "космолоты".
точнее будет сказать - кто у какого корыта тот там и ворует. при малейшей возможности. или говоря другими словами - нечего на зеркало пенять если рожа крива. или власть это плоть от плоти и кровь от крови народа.
100500++++
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Surfer написав:Вопрос не в том КАК , вопрос в том что не надо обещать того чего не можешь выполнить, занимаясь по сути популизмом на крови, на которое и повелось "одаренное" к сожалению большинство.
По-моему, вы подзабыли, как развивались события после этого обещания.
С обещанием гривны по 10 были какие то непредвиденные обстоятельства ? И я даже скажу какие :
Гонтарева купила будинок за 23 мільйони фунтів, - Наливайченко
Главный "форс-мажор" - ставленница ПАП-а. Вот они где наши денежки - все в "вертикаль" уходят. Там же монопольные и грабительские тарифы на газ с миллионными откатами "керманычам".
И любой на его месте давал бы то же обещание.
Бесподобно, они еще и популизм и вранье оправдывают ! Только потому что у нас огромное количество "особо одаренных" , которых имеют в разных позах - курсом, тарифами, им можно залить уши оголтелым популизмом, а они по все равно, будут обсуждать "каблуки Тимошенко".