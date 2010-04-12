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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6570657165726573

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:54

  bub-har написав:
  daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Потом он не понравится ещё больше! впереди будут суперпокращення! Это тока начало!Брал возле подъеза газироаванную воду,которая заметно подорожала,так бабушки сильно возмущались и очень недовольны этой сворой!


молодец, хороший мальчик :lol:
а когда исполниться 14 лет начнешь покупать пиво-вино-сигареты

воду лучше пить негазированную и покупать не возле подъезда :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:55

Re: Валютный рынок в контексте

Faceless написав:
freeze написав:
  Faceless написав:никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки


У нас нет ни одной сильной партии, поэтому перегибать в этом парламенте нечего, большинство и так перебежит в команду нового президента.
Они перебегать к более сильному. Если у президента нет своей политсилы, он не представляет никакого интереса, ибо ровным счётом ни на что не способен, и это не к нему будут перебегать, а наоборот, и это ему придется на поклон ходить ко всем


Да тут дело даже не в перебежчиках , не успеют выбрать президента, буквально сразу новые парламентские выборы, а партия любого президента по определению набирает очень много голосов, хоть будет партия под смешным названием 95 квартал.
В Словении пародист без партии чудом не выиграл президентские выборы, проиграв пару процентов, комик в Италии, если не ошибаюсь, выиграл парламентские выборы.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:58

  Shram написав:
  Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея


Почему же?
Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти.
Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды


на пример, Трамп
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:22

Re: Валютный рынок в контексте

prodigy написав:
  Faceless написав:
Shram написав:
Почему же?
Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти.
Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды


Это чей опыт? :mrgreen:
Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки. Без контроля на большинством в парламенте ни о каком формировании исполнительной власти под себя не может идти и речи.
А если постоянно идти на уступки, чтобы переманить политсилы, то в итоге президент вообще перестанет что либо решать. Ситуация будет похуже чем когда либо вообще была в истории


распустить Парламент к ***

все политсылы только на бумаге. помню сколько попросил один алкаш, чтобы на выборы в одном местечке идти по от БПП
И все повторится, с той лишь разницей, что несколько месяцев в стране не будет законодательной власти и первый год новоиспечённого президента будет абсолютно безрезультатен и запомнится только бардаком.

Выше как пример привели Трампа - неуместно, он на президентские выборы шел от республиканцев. В США прочно устоявшаяся партийная система, которую никакой кандидат в президенты игнорировать не может
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:28

  mephala написав:
  Вкладчик1234 написав:
  нетотожнийдефініцій написав:Зображення

Да-да.
"Это народ плохой, а керманычи хорошие". Это те, которые организовывают и крышуют эти схемы.
А также схемы по вывозу бурштына, леса, сигарет, орехов, и т.д. И ввозу "серого импорта". И ещё банды титушек-рейдеров и "космолоты".

точнее будет сказать - кто у какого корыта тот там и ворует. при малейшей возможности.
или говоря другими словами - нечего на зеркало пенять если рожа крива.
или власть это плоть от плоти и кровь от крови народа.

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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:30

  Starikan написав:
  Surfer написав:Вопрос не в том КАК , вопрос в том что не надо обещать того чего не можешь выполнить, занимаясь по сути популизмом на крови, на которое и повелось "одаренное" к сожалению большинство.

По-моему, вы подзабыли, как развивались события после этого обещания.


С обещанием гривны по 10 были какие то непредвиденные обстоятельства ? И я даже скажу какие :

Гонтарева купила будинок за 23 мільйони фунтів, - Наливайченко



Главный "форс-мажор" - ставленница ПАП-а. Вот они где наши денежки - все в "вертикаль" уходят. Там же монопольные и грабительские тарифы на газ с миллионными откатами "керманычам".

И любой на его месте давал бы то же обещание.


Бесподобно, они еще и популизм и вранье оправдывают ! Только потому что у нас огромное количество "особо одаренных" , которых имеют в разных позах - курсом, тарифами, им можно залить уши оголтелым популизмом, а они по все равно, будут обсуждать "каблуки Тимошенко".
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:37

  Surfer написав:
  zРадио написав:
  Surfer написав: незавершенная вопреки обещаниям война


А какими способами ее можно завершить сейчас?


Вопрос не в том КАК , вопрос в том что не надо обещать того чего не можешь выполнить, занимаясь по сути популизмом на крови, на которое и повелось "одаренное" к сожалению большинство.


С этим, конечно же, не поспоришь. И это отвратительно.

Правда, и другой фаворит гонки хорошо "одарен" даром популиста. Из последнего - про ГТС и 300 млрд долларов. Думаю, что все имели счастье заценить...

Еще раз повторю свою позицию, чтобы меня правильно поняли - Порошенко не лучше Тимошенко. Он - менее рискованный вариант в ситуации, когда можно потерять даже то немногое, что имеешь
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