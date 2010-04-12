daryaby807 написав:Shram я голосую за Пороха,хоть он мне и не нравится
Потом он не понравится ещё больше! впереди будут суперпокращення! Это тока начало!Брал возле подъеза газироаванную воду,которая заметно подорожала,так бабушки сильно возмущались и очень недовольны этой сворой!
молодец, хороший мальчик а когда исполниться 14 лет начнешь покупать пиво-вино-сигареты
воду лучше пить негазированную и покупать не возле подъезда
Faceless написав:никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки
У нас нет ни одной сильной партии, поэтому перегибать в этом парламенте нечего, большинство и так перебежит в команду нового президента.
Они перебегать к более сильному. Если у президента нет своей политсилы, он не представляет никакого интереса, ибо ровным счётом ни на что не способен, и это не к нему будут перебегать, а наоборот, и это ему придется на поклон ходить ко всем
Да тут дело даже не в перебежчиках , не успеют выбрать президента, буквально сразу новые парламентские выборы, а партия любого президента по определению набирает очень много голосов, хоть будет партия под смешным названием 95 квартал. В Словении пародист без партии чудом не выиграл президентские выборы, проиграв пару процентов, комик в Италии, если не ошибаюсь, выиграл парламентские выборы.
Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея
Почему же? Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти. Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Shram написав: Почему же? Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти. Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Это чей опыт? Не будьте так наивны. У нас парламентско-президентская республика, никакой характер не позволит прогнуть парламент, не имея там своей сильной партии и/или не идя на уступки. Без контроля на большинством в парламенте ни о каком формировании исполнительной власти под себя не может идти и речи. А если постоянно идти на уступки, чтобы переманить политсилы, то в итоге президент вообще перестанет что либо решать. Ситуация будет похуже чем когда либо вообще была в истории
распустить Парламент к ***
все политсылы только на бумаге. помню сколько попросил один алкаш, чтобы на выборы в одном местечке идти по от БПП
И все повторится, с той лишь разницей, что несколько месяцев в стране не будет законодательной власти и первый год новоиспечённого президента будет абсолютно безрезультатен и запомнится только бардаком.
Выше как пример привели Трампа - неуместно, он на президентские выборы шел от республиканцев. В США прочно устоявшаяся партийная система, которую никакой кандидат в президенты игнорировать не может
Да-да. "Это народ плохой, а керманычи хорошие". Это те, которые организовывают и крышуют эти схемы. А также схемы по вывозу бурштына, леса, сигарет, орехов, и т.д. И ввозу "серого импорта". И ещё банды титушек-рейдеров и "космолоты".
точнее будет сказать - кто у какого корыта тот там и ворует. при малейшей возможности. или говоря другими словами - нечего на зеркало пенять если рожа крива. или власть это плоть от плоти и кровь от крови народа.
Surfer написав:Вопрос не в том КАК , вопрос в том что не надо обещать того чего не можешь выполнить, занимаясь по сути популизмом на крови, на которое и повелось "одаренное" к сожалению большинство.
По-моему, вы подзабыли, как развивались события после этого обещания.
С обещанием гривны по 10 были какие то непредвиденные обстоятельства ? И я даже скажу какие :
Гонтарева купила будинок за 23 мільйони фунтів, - Наливайченко
Главный "форс-мажор" - ставленница ПАП-а. Вот они где наши денежки - все в "вертикаль" уходят. Там же монопольные и грабительские тарифы на газ с миллионными откатами "керманычам".
И любой на его месте давал бы то же обещание.
Бесподобно, они еще и популизм и вранье оправдывают ! Только потому что у нас огромное количество "особо одаренных" , которых имеют в разных позах - курсом, тарифами, им можно залить уши оголтелым популизмом, а они по все равно, будут обсуждать "каблуки Тимошенко".
все политсылы только на бумаге. помню сколько попросил один алкаш, чтобы на выборы в одном местечке идти по от БПП
И все повторится, с той лишь разницей, что несколько месяцев в стране не будет законодательной власти и первый год новоиспечённого президента будет абсолютно безрезультатен и запомнится только бардаком.
Выше как пример привели Трампа - неуместно, он на президентские выборы шел от республиканцев. В США прочно устоявшаяся партийная система, которую никакой кандидат в президенты игнорировать не может
Трамп шел на выборы от РП, но команды он не имел, или же не он формировал команду? почти никого не осталось от той "команды" (более 130 человек были уволены, или их попросили уволиться), это супер-команда
Власть плоть от плоти народа - это миф. Точнее обман, развод, шулерство.
От народа - это только первая ступенька в можновладци (из народа, пересичных в номенклатуру политическую, чиновничью, олигархическую). И всё. При движении дальше с этой ступеньки теперь это представитель уже из можновладцив.
Если бы парасюки заняли большинство посад во власти, то можно было бы утверждать - народная. Но их допустили единицами. А теперь уже тот же Парасюк ну никак не представитель (плоть) народа))