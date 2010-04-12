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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6571657265736574

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

detroytred написав:Власть плоть от плоти народа - это миф. Точнее обман, развод, шулерство.

От народа - это только первая ступенька в можновладци (из народа, пересичных в номенклатуру политическую, чиновничью, олигархическую).
И всё.
При движении дальше с этой ступеньки теперь это представитель уже из можновладцив.

Если бы парасюки заняли большинство посад во власти, то можно было бы утверждать - народная. Но их допустили единицами.
А теперь уже тот же Парасюк ну никак не представитель (плоть) народа))
Тем не менее власть вполне отображает и менталитет и ценности народа
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:47

  detroytred написав:Власть плоть от плоти народа - это миф. Точнее обман, развод, шулерство.

От народа - это только первая ступенька в можновладци (из народа, пересичных в номенклатуру политическую, чиновничью, олигархическую).
И всё.
При движении дальше с этой ступеньки теперь это представитель уже из можновладцив.

Если бы парасюки заняли большинство посад во власти, то можно было бы утверждать - народная. Но их допустили единицами.
А теперь уже тот же Парасюк ну никак не представитель (плоть) народа))

И Вы не будете. И все не будут.
Вернее наоборот. Останетесь теми же людьми, и будете делать то же что и всегда(класть на закон, решать вопросы, брать и давать), но с поправкой на новые возможности.
В этом и заключается принцип "плоть от плоти"
Но только "с народом" уже не будете. Это да...
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:48

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:воду лучше пить негазированную и покупать не возле подъезда
Я покупаю и негазированную с машины одной торговой марки уже много лет и мне нравится газированная и судя по очереди не только мне! Покупайте газзированную/негазированную в баклажках с доставкой на дом,или в супермаркетах,где с аленя сдерут больше и ещё не забудьте копеечный кешбек накружить :mrgreen:
bub-har
 
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