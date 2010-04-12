detroytred написав:Власть плоть от плоти народа - это миф. Точнее обман, развод, шулерство.
От народа - это только первая ступенька в можновладци (из народа, пересичных в номенклатуру политическую, чиновничью, олигархическую). И всё. При движении дальше с этой ступеньки теперь это представитель уже из можновладцив.
Если бы парасюки заняли большинство посад во власти, то можно было бы утверждать - народная. Но их допустили единицами. А теперь уже тот же Парасюк ну никак не представитель (плоть) народа))
Тем не менее власть вполне отображает и менталитет и ценности народа
detroytred написав:Власть плоть от плоти народа - это миф. Точнее обман, развод, шулерство.
От народа - это только первая ступенька в можновладци (из народа, пересичных в номенклатуру политическую, чиновничью, олигархическую). И всё. При движении дальше с этой ступеньки теперь это представитель уже из можновладцив.
Если бы парасюки заняли большинство посад во власти, то можно было бы утверждать - народная. Но их допустили единицами. А теперь уже тот же Парасюк ну никак не представитель (плоть) народа))
И Вы не будете. И все не будут. Вернее наоборот. Останетесь теми же людьми, и будете делать то же что и всегда(класть на закон, решать вопросы, брать и давать), но с поправкой на новые возможности. В этом и заключается принцип "плоть от плоти" Но только "с народом" уже не будете. Это да...
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
prodigy написав:воду лучше пить негазированную и покупать не возле подъезда
Я покупаю и негазированную с машины одной торговой марки уже много лет и мне нравится газированная и судя по очереди не только мне! Покупайте газзированную/негазированную в баклажках с доставкой на дом,или в супермаркетах,где с аленя сдерут больше и ещё не забудьте копеечный кешбек накружить
freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!
daryaby807 написав:freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!
Пересадити друзів корупціонерів часу було більш ніж достатньо
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
daryaby807 написав:freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!
Faceless: "Тем не менее власть вполне отображает и менталитет и ценности народа". В точку! Петро Олексiьович Порошенко i есть ПОПа. Абсолютно заслуженная.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
daryaby807 написав:freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!
Faceless: "Тем не менее власть вполне отображает и менталитет и ценности народа". В точку! Петро Олексiьович Порошенко i есть ПОПа. Абсолютно заслуженная.
Ага ,...вот Вилкул , Рабинович, Жека Червоненко,Янукович -это цвет и совесть нации . Прям глыбы ума и совести . И с ними ,эдакий .свойский хлопчик Яценюк с криком " ЮЬЙЛЯ "
Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея
Почему же? Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти. Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды
Вера в сцаря который всё решит неистребима. Это кацапизм головного мозга.