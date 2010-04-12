Додано: Нед 21 жов, 2018 16:49

freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!