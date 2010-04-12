RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6571657265736574

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

detroytred написав:Власть плоть от плоти народа - это миф. Точнее обман, развод, шулерство.

От народа - это только первая ступенька в можновладци (из народа, пересичных в номенклатуру политическую, чиновничью, олигархическую).
И всё.
При движении дальше с этой ступеньки теперь это представитель уже из можновладцив.

Если бы парасюки заняли большинство посад во власти, то можно было бы утверждать - народная. Но их допустили единицами.
А теперь уже тот же Парасюк ну никак не представитель (плоть) народа))
Тем не менее власть вполне отображает и менталитет и ценности народа
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22328
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 4994 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:47

  detroytred написав:Власть плоть от плоти народа - это миф. Точнее обман, развод, шулерство.

От народа - это только первая ступенька в можновладци (из народа, пересичных в номенклатуру политическую, чиновничью, олигархическую).
И всё.
При движении дальше с этой ступеньки теперь это представитель уже из можновладцив.

Если бы парасюки заняли большинство посад во власти, то можно было бы утверждать - народная. Но их допустили единицами.
А теперь уже тот же Парасюк ну никак не представитель (плоть) народа))

И Вы не будете. И все не будут.
Вернее наоборот. Останетесь теми же людьми, и будете делать то же что и всегда(класть на закон, решать вопросы, брать и давать), но с поправкой на новые возможности.
В этом и заключается принцип "плоть от плоти"
Но только "с народом" уже не будете. Это да...
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 09.09.14
Подякував: 615 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:48

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:воду лучше пить негазированную и покупать не возле подъезда
Я покупаю и негазированную с машины одной торговой марки уже много лет и мне нравится газированная и судя по очереди не только мне! Покупайте газзированную/негазированную в баклажках с доставкой на дом,или в супермаркетах,где с аленя сдерут больше и ещё не забудьте копеечный кешбек накружить :mrgreen:
bub-har
 
Повідомлень: 1367
З нами з: 13.07.16
Подякував: 458 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:49

freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!
daryaby807
 
Повідомлень: 37
З нами з: 04.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:57

  daryaby807 написав:вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!

Мы - это кто? Пишите от своего имени, незачем дешёвыми штампами кидаться :)
Mazay256
 
Повідомлень: 243
З нами з: 15.06.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:01

  daryaby807 написав:freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!

Пересадити друзів корупціонерів часу було більш ніж достатньо
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7183
З нами з: 18.06.08
Подякував: 6 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:01

  daryaby807 написав:freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!


Faceless: "Тем не менее власть вполне отображает и менталитет и ценности народа". В точку! Петро Олексiьович Порошенко i есть ПОПа. Абсолютно заслуженная.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2196
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:31

  mister-svet написав:
  daryaby807 написав:freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!


Faceless: "Тем не менее власть вполне отображает и менталитет и ценности народа". В точку! Петро Олексiьович Порошенко i есть ПОПа. Абсолютно заслуженная.



Ага ,...вот Вилкул , Рабинович, Жека Червоненко,Янукович -это цвет и совесть нации .
Прям глыбы ума и совести .
И с ними ,эдакий .свойский хлопчик Яценюк с криком " ЮЬЙЛЯ "
холява
2
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1555 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:34

Я понимаю что тут каждый второй министр финансов, но всё таки мнение реального министра финансов в правительстве Тимошенко что то значит:
Україна досі страждає через фінансову політику прем'єра Тимошенко, - Пинзеник
https://espreso.tv/news/2018/03/31/ukrayina_dosi_strazhdaye_cherez_finansovu_polityku_premyera_tymoshenko_pynzenyk
komp
1
 
Повідомлень: 7706
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2921 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:44

  Shram написав:
  Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея


Почему же?
Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти.
Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды

Вера в сцаря который всё решит неистребима. Это кацапизм головного мозга.
komp
1
 
Повідомлень: 7706
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2921 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 6571657265736574
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: komp, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1353, 1354, 1355
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13541 1532053
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 22:19
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6439 1365099
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 08:38
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246402
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10795)
21.10.2018 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.