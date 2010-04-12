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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6572657365746575>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

detroytred написав:Власть плоть от плоти народа - это миф. Точнее обман, развод, шулерство.

От народа - это только первая ступенька в можновладци (из народа, пересичных в номенклатуру политическую, чиновничью, олигархическую).
И всё.
При движении дальше с этой ступеньки теперь это представитель уже из можновладцив.

Если бы парасюки заняли большинство посад во власти, то можно было бы утверждать - народная. Но их допустили единицами.
А теперь уже тот же Парасюк ну никак не представитель (плоть) народа))
Тем не менее власть вполне отображает и менталитет и ценности народа
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:47

  detroytred написав:Власть плоть от плоти народа - это миф. Точнее обман, развод, шулерство.

От народа - это только первая ступенька в можновладци (из народа, пересичных в номенклатуру политическую, чиновничью, олигархическую).
И всё.
При движении дальше с этой ступеньки теперь это представитель уже из можновладцив.

Если бы парасюки заняли большинство посад во власти, то можно было бы утверждать - народная. Но их допустили единицами.
А теперь уже тот же Парасюк ну никак не представитель (плоть) народа))

И Вы не будете. И все не будут.
Вернее наоборот. Останетесь теми же людьми, и будете делать то же что и всегда(класть на закон, решать вопросы, брать и давать), но с поправкой на новые возможности.
В этом и заключается принцип "плоть от плоти"
Но только "с народом" уже не будете. Это да...
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:48

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:воду лучше пить негазированную и покупать не возле подъезда
Я покупаю и негазированную с машины одной торговой марки уже много лет и мне нравится газированная и судя по очереди не только мне! Покупайте газзированную/негазированную в баклажках с доставкой на дом,или в супермаркетах,где с аленя сдерут больше и ещё не забудьте копеечный кешбек накружить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:49

freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:57

  daryaby807 написав:вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!

Мы - это кто? Пишите от своего имени, незачем дешёвыми штампами кидаться :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:01

  daryaby807 написав:freeze я о другом....если на каждых выборах мы будем на средине моста поворачивать обратно или стоять на месте....мы мост не перейдем никогда.Вот взялся Порох за лямку - тяни!!!...только 4-5 лет мало для того,что бы спросить с него,реформы так быстро не делаются,тем более результаты их сразу видны редко.А то ,что кроме него у Запада не было кандидата в 2014 это факт.....сказали "Петя! Или ты выруливаешь или тебя выруливают вместе с Украиной мокши".....вот Петр 1 и рулит!!!! И на сегодня свой голос могу дать только ему...иначе мы опять в ..опу!!!!

Пересадити друзів корупціонерів часу було більш ніж достатньо
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:34

Я понимаю что тут каждый второй министр финансов, но всё таки мнение реального министра финансов в правительстве Тимошенко что то значит:
Україна досі страждає через фінансову політику прем'єра Тимошенко, - Пинзеник
https://espreso.tv/news/2018/03/31/ukrayina_dosi_strazhdaye_cherez_finansovu_polityku_premyera_tymoshenko_pynzenyk
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:44

  Shram написав:
  Faceless написав: Он может быть что раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея


Почему же?
Имея , простите за выражение, яйца и характер, такой человек уже в кресле президента вполне может сформировать команду под себя, и продавливать свою линию сквозь исполнительную и законодательные власти.
Как показывает исторический опыт других стран решительные люди с волей и желанием менять страну вполне способны добиваться успехов и не имея на начальном этапе команды

Вера в сцаря который всё решит неистребима. Это кацапизм головного мозга.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:18

vovan- prm
Не так.
Тогда бы ни одна страна не поднялась бы на уровень-ни выше.
Изменяются сами, начинают играть по другим правилам, договариваются между собой жить по закону, выставляют рамки допустимой коррупции и пр. нарушений сначала прежде всего можновладци.
И только потом разными инструментами влияния воздействуют на остальную часть общества.

Посмотрите на Штаты. К решению о развитии страны и общества пришли отцы-основатели, а не пересичные. Забирались же во власть многие из них отнюдь не кристально чистыми))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:32

  komp написав:Я понимаю что тут каждый второй министр финансов, но всё таки мнение реального министра финансов в правительстве Тимошенко что то значит:
Україна досі страждає через фінансову політику прем'єра Тимошенко, - Пинзеник
https://espreso.tv/news/2018/03/31/ukrayina_dosi_strazhdaye_cherez_finansovu_polityku_premyera_tymoshenko_pynzenyk

Если посмотреть внимательно до конца интервью, и подумать - то это приговор Порошенко, по уничтожению парламента - полностью продажный парламент, созданный текущей властью, а по поводу страданий, так это 2008й год... и всё что с этим связано...
Востаннє редагувалось edvardd в Нед 21 жов, 2018 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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