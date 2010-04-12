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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6572657365746575

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:32

Faceless
Власть не столько отображает, сколько формирует менталитет остальной части общества.
Через систему образования, СМИ, свои выступления, программы.

Есть же наглядный пример. Как комми в свое время перекроили русских, украинцев, таджиков и пр.
Так это они сумели навязать хрензнащо... Находящееся за допустимыми рамками.

Привить же народу (не отсталому африканскому, а находящемуся в центре Европы) европейские ценности -- это не такая уж сверхсложная задача.

В принципе, именно это сейчас власти пытаются сделать. Проблема лишь в том, что они лишь имитируют, что желают этого сами. Поэтому и делают формально и не напрягаясь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:35

  detroytred написав:vovan- prm
Не так.
Тогда бы ни одна страна не поднялась бы на уровень-ни выше.
Изменяются сами, начинают играть по другим правилам, договариваются между собой жить по закону, выставляют рамки допустимой коррупции и пр. нарушений сначала прежде всего можновладци.
И только потом разными инструментами влияния воздействуют на остальную часть общества.

Посмотрите на Штаты. К решению о развитии страны и общества пришли отцы-основатели, а не пересичные. Забирались же во власть многие из них отнюдь не кристально чистыми))

Это работает и сверху вниз, и снизу вверх.
Мы говорим об одном, по-разному.
Ваша позиция: "пусть сначала они, потом мы".
Моя: "мы и есть они"
Как-то так.
П.С. В свете вышесказанного, полностью согласен с выделенным.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:48

vovan-prm
Без проблем - сначала я.

Но проблема в остальных пересичных. Загадка и загвоздка в том, что даже на своего соседа я могу повлиять гораздо меньше, чем можновладець (изменив систему образования, изменив контент СМИ, подав свой личный пример, выступив перед ним и т.д.).

Рычаги влияния на остальных не у меня-то, а у власть имущих.
Я (как отдельный гражданин в вопросе влияния на остальную часть общества) могу лишь помогать можновладцям.

Рычагами влияния власть делится, к сожалению, не хочет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:50

Re: Валютный рынок в контексте

  detroytred написав:выставляют рамки допустимой коррупции

Це яким макаром?
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:05

Квесторе
Например, уровень монополизации; какие объекты-отрасли не трогать; на каком уровне живём по всем правилам. И т.д.

У нас один, не помню кто (но похоже устами одной из фин-пром. групп) запускал пробный шар, предлагая -- пусть на уровне пересичных всё по закону, ну а у можновладцив как обычно -- это будет шаг вперёд, чем беспредел и там, и там.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:08

Ну отличные же мужики в будни - курсы, прогнозы, олени, рыжики, уровни сопротивления, но как наступают выходные - что-то в вас дикое вселяется - опускаетесь до уровня политиканства. Кто-то думает, что может изменить мнение другого взрослого человека ? Сколько из вас поменяло свое ? Создается впечатление, что тут все кандидаты на пост. Хотя больше напоминает пенсионеров у подъезда. Не, вам вместе бухать нельзя. Если б это было где-то на природе под мясо - топоры, ножи и шампура нужно было прятать. Просто написать фамилию за кого будешь голосовать - мало, (хотя не пойму, зачем даже это делать) потому что пройдет незамеченным, нужно еще усыпать лаврами своего и облить помоями чужого. А ведь это так и останется на (кухне) форуме и дальше него не пойдет. Хотя, как просто потрындеть в "скучные" последние теплые выходные дни, вместо прогулки на природе - сойдет. :)
P.S. если шо - я еще не выбрал за кого :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:10

  Surfer написав:
  Starikan написав:
  Surfer написав:Вопрос не в том КАК , вопрос в том что не надо обещать того чего не можешь выполнить, занимаясь по сути популизмом на крови, на которое и повелось "одаренное" к сожалению большинство.
По-моему, вы подзабыли, как развивались события после этого обещания.
С обещанием гривны по 10 были какие то непредвиденные обстоятельства ?

Вообще-то мы говорили не о гривне по 10, а о скором окончании АТО. Как вы изволили выразиться "популизм на крови".
Хотя гривна по 10 при скором окончании АТО, наверное, была бы возможна.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:14

  detroytred написав:Квесторе
Например, уровень монополизации; какие объекты-отрасли не трогать; на каком уровне живём по всем правилам. И т.д.

У нас один, не помню кто (но похоже устами одной из фин-пром. групп) запускал пробный шар, предлагая -- пусть на уровне пересичных всё по закону, ну а у можновладцив как обычно -- это будет шаг вперёд, чем беспредел и там, и там.

Це все утопія...як на мене.
Має бути незалежний арбітр - суд.
Який має слідкувати щоб все було по Закону.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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