Додано: Нед 21 жов, 2018 19:08

Ну отличные же мужики в будни - курсы, прогнозы, олени, рыжики, уровни сопротивления, но как наступают выходные - что-то в вас дикое вселяется - опускаетесь до уровня политиканства. Кто-то думает, что может изменить мнение другого взрослого человека ? Сколько из вас поменяло свое ? Создается впечатление, что тут все кандидаты на пост. Хотя больше напоминает пенсионеров у подъезда. Не, вам вместе бухать нельзя. Если б это было где-то на природе под мясо - топоры, ножи и шампура нужно было прятать. Просто написать фамилию за кого будешь голосовать - мало, (хотя не пойму, зачем даже это делать) потому что пройдет незамеченным, нужно еще усыпать лаврами своего и облить помоями чужого. А ведь это так и останется на (кухне) форуме и дальше него не пойдет. Хотя, как просто потрындеть в "скучные", вместо прогулки на природе - сойдет.P.S. если шо - я еще не выбрал за кого