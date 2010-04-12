detroytred написав:vovan- prm Не так. Тогда бы ни одна страна не поднялась бы на уровень-ни выше. Изменяются сами, начинают играть по другим правилам, договариваются между собой жить по закону, выставляют рамки допустимой коррупции и пр. нарушений сначала прежде всего можновладци. И только потом разными инструментами влияния воздействуют на остальную часть общества.
Посмотрите на Штаты. К решению о развитии страны и общества пришли отцы-основатели, а не пересичные. Забирались же во власть многие из них отнюдь не кристально чистыми))
Это работает и сверху вниз, и снизу вверх. Мы говорим об одном, по-разному. Ваша позиция: "пусть сначала они, потом мы". Моя: "мы и есть они" Как-то так. П.С. В свете вышесказанного, полностью согласен с выделенным.
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Но проблема в остальных пересичных. Загадка и загвоздка в том, что даже на своего соседа я могу повлиять гораздо меньше, чем можновладець (изменив систему образования, изменив контент СМИ, подав свой личный пример, выступив перед ним и т.д.).
Рычаги влияния на остальных не у меня-то, а у власть имущих. Я (как отдельный гражданин в вопросе влияния на остальную часть общества) могу лишь помогать можновладцям.
Рычагами влияния власть делится, к сожалению, не хочет.
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Квесторе Например, уровень монополизации; какие объекты-отрасли не трогать; на каком уровне живём по всем правилам. И т.д.
У нас один, не помню кто (но похоже устами одной из фин-пром. групп) запускал пробный шар, предлагая -- пусть на уровне пересичных всё по закону, ну а у можновладцив как обычно -- это будет шаг вперёд, чем беспредел и там, и там.
Ну отличные же мужики в будни - курсы, прогнозы, олени, рыжики, уровни сопротивления, но как наступают выходные - что-то в вас дикое вселяется - опускаетесь до уровня политиканства. Кто-то думает, что может изменить мнение другого взрослого человека ? Сколько из вас поменяло свое ? Создается впечатление, что тут все кандидаты на пост. Хотя больше напоминает пенсионеров у подъезда. Не, вам вместе бухать нельзя. Если б это было где-то на природе под мясо - топоры, ножи и шампура нужно было прятать. Просто написать фамилию за кого будешь голосовать - мало, (хотя не пойму, зачем даже это делать) потому что пройдет незамеченным, нужно еще усыпать лаврами своего и облить помоями чужого. А ведь это так и останется на (кухне) форуме и дальше него не пойдет. Хотя, как просто потрындеть в "скучные" последние теплые выходные дни, вместо прогулки на природе - сойдет. P.S. если шо - я еще не выбрал за кого
detroytred написав:Квесторе Например, уровень монополизации; какие объекты-отрасли не трогать; на каком уровне живём по всем правилам. И т.д.
У нас один, не помню кто (но похоже устами одной из фин-пром. групп) запускал пробный шар, предлагая -- пусть на уровне пересичных всё по закону, ну а у можновладцив как обычно -- это будет шаг вперёд, чем беспредел и там, и там.
Це все утопія...як на мене. Має бути незалежний арбітр - суд. Який має слідкувати щоб все було по Закону.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе Совершенно верно. И для создания независимого суда и прочих составляющих системы противовесов первоначальным может быть лишь згода-договоренность можновладцив. А потом система сама развивается. Без отцов-основателей никак)) Пусть хоть зарубежных. Как янки в своё время перекроили и перезаложили фундамент Японии.
detroytred написав:vovan-prm Без проблем - сначала я.
Но проблема в остальных пересичных. Загадка и загвоздка в том, что даже на своего соседа я могу повлиять гораздо меньше, чем можновладець (изменив систему образования, изменив контент СМИ, подав свой личный пример, выступив перед ним и т.д.).
Рычаги влияния на остальных не у меня-то, а у власть имущих. Я (как отдельный гражданин в вопросе влияния на остальную часть общества) могу лишь помогать можновладцям.
Рычагами влияния власть делится, к сожалению, не хочет.
И что Пусть придет Мессия и всё исправит
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val