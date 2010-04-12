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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6574657565766577>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:31

  detroytred написав:vovan- prm
Не так.
Тогда бы ни одна страна не поднялась бы на уровень-ни выше.
Изменяются сами, начинают играть по другим правилам, договариваются между собой жить по закону, выставляют рамки допустимой коррупции и пр. нарушений сначала прежде всего можновладци.

Наверное, так оно и было в "развитых" странах, но наши еще исторически не доросли до этой стадии.
В конце концов, за плечами отцов-основателей (на которых вы так любите ссылаться), в большинстве своем англичан, стояли тени Хартии вольностей, парламента, Кромвеля.
За нашими - самодержавие, крепостное рабство, большевизм, бандитизм первых лет становления нового общественного строя.
Ну что поделать, отсталые мы социально по вполне объективным причинам.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:32

  Binimovich написав:Те , кто сейчас рубят 16-18 % годовых на гривнедепо, тоже несут ответственность за перманентную ежегодную девальвацию гривны

Ничего подобного, они снабжают экономику ресурсами и поддерживают банковскую систему.
Девальвация - из-за постоянно гребущих бакс и верящих, что #будеттолькодорожать. Грн депо к этому не имеет никакого отношения.
  Binimovich написав:Я не верю, что, кроме Пороха и Джульки, кто-то сможет попасть во второй тур. А во втором туре выбор для меня очевиден.

Вполне сможет. Т.е. вы лично проголосуете за сохранение и укрепление коррупционной системы в стране?

  Binimovich написав:И еще, пациент имел все шансы умереть в 2014-м, но он не умер. И это было при правлении Пороха.

Нет, тогда все были обнадежены и имели большую поддержку Запада. При переизбрании Пороха этой поддержки уже не будет.
Востаннє редагувалось Alex2006 в Нед 21 жов, 2018 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:33

  Квесторе_поверніться написав:
  detroytred написав:выставляют рамки допустимой коррупции

Це яким макаром?

Вообще-то сдесь коллега detroytred прав. В подобных вопросах нужно ориентироваться на реально достижимый результат, а не на "сферического коня в вакууме".
Еще никто на этой Земле не смог искоренить коррупцию.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:47

Re: Валютный рынок в контексте

:?: И это..., коллеги, представьте кандидата, который говорит:
- Я всех в этой стране заставлю платить налоги!
- Заберу водительские права у всех, кто не знает правил
- Все госслужащие (и претенденты) обязаны будут пройтти проф.переатестацию
- Все незаконно-ввезенные автомобили будут конфискованы
- Никто не растаможит даже наперсток по-серому
- Всех работодателей заставлю платить по-белому
- Везде где нал. кассовые он-лайн аппараты
- Упрощенка только для самозанятых
....
Можно добавить полную либерализацию цен.. и много еще чего, единственно верного с ЭКОНОМИЧЕСКОЙ точки зрения.

Я бы за такого голосовал.
А Вы :?:
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:49

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Делать в жизни то, что не нравится, общаться с людьми, что не нравится, заниматься делом, что не нравится, это глубочайшая ошибка, вы к сожалению живете в этом мире один раз, делайте то, что нравится, и мир изменится к лучшему.
Я вот раз в пару лет меняю все свои номера телефонов, переношу в новую телефонную книгу только тех людей, что мне нравятся, а все кто мне не нравятся исчезают из моей жизни навсегда, это делает жизнь лучше.

Телефоны не меняю принципиально... В остальном Плюс от души.
:!: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:53

  bub-har написав:
  prodigy написав:воду лучше пить негазированную и покупать не возле подъезда
Я покупаю и негазированную с машины одной торговой марки уже много лет и мне нравится газированная и судя по очереди не только мне! Покупайте газзированную/негазированную в баклажках с доставкой на дом,или в супермаркетах,где с аленя сдерут больше и ещё не забудьте копеечный кешбек накружить :mrgreen:


Вроде,газированная вредновата... Хотя, скоко той жизни. :D
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:05

  Игорь написав:Ну отличные же мужики в будни - курсы, прогнозы, олени, рыжики, уровни сопротивления, но как наступают выходные - что-то в вас дикое вселяется - опускаетесь до уровня политиканства. Кто-то думает, что может изменить мнение другого взрослого человека ? Сколько из вас поменяло свое ? Создается впечатление, что тут все кандидаты на пост. Хотя больше напоминает пенсионеров у подъезда. Не, вам вместе бухать нельзя. Если б это было где-то на природе под мясо - топоры, ножи и шампура нужно было прятать. Просто написать фамилию за кого будешь голосовать - мало, (хотя не пойму, зачем даже это делать) потому что пройдет незамеченным, нужно еще усыпать лаврами своего и облить помоями чужого. А ведь это так и останется на (кухне) форуме и дальше него не пойдет. Хотя, как просто потрындеть в "скучные" последние теплые выходные дни, вместо прогулки на природе - сойдет. :)
P.S. если шо - я еще не выбрал за кого :mrgreen:


Здесь все просто. Каждый желает увидеть людей, думающих примерно также, как и Он Сам :mrgreen: - вот что важно!

Все остальное - теребеньки...
Помоев бы поменьше хотелось...это правда.
Седня в лесу было обалденно, и кучу маслят насобирали(несмотря на вечер уже воскресенья и массу авто страждущих любителей тихой охоты).
https://korrespondent.net/city/kharkov/ ... o-hrybnyka :cry:
точно братки перепили и под неудачным деревом позасинали... :oops:
Тише и теплее в это время погоды вааще не припоминаю...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 21 жов, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:09

  vovan_prm написав::?: И это..., коллеги, представьте кандидата, который говорит:
- Я всех в этой стране заставлю платить налоги!
- Заберу водительские права у всех, кто не знает правил
- Все госслужащие (и претенденты) обязаны будут пройтти проф.переатестацию
- Все незаконно-ввезенные автомобили будут конфискованы
- Никто не растаможит даже наперсток по-серому
- Всех работодателей заставлю платить по-белому
- Везде где нал. кассовые он-лайн аппараты
- Упрощенка только для самозанятых
....
Можно добавить полную либерализацию цен.. и много еще чего, единственно верного с ЭКОНОМИЧЕСКОЙ точки зрения.
Я бы за такого голосовал.
А Вы :?:

А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией? :mrgreen:
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:17

  Игорь написав:Ну отличные же мужики в будни - курсы, прогнозы, олени, рыжики, уровни сопротивления, но как наступают выходные - что-то в вас дикое вселяется - опускаетесь до уровня политиканства. Кто-то думает, что может изменить мнение другого взрослого человека ? Сколько из вас поменяло свое ? Создается впечатление, что тут все кандидаты на пост. Хотя больше напоминает пенсионеров у подъезда. Не, вам вместе бухать нельзя. Если б это было где-то на природе под мясо - топоры, ножи и шампура нужно было прятать. Просто написать фамилию за кого будешь голосовать - мало, (хотя не пойму, зачем даже это делать) потому что пройдет незамеченным, нужно еще усыпать лаврами своего и облить помоями чужого. А ведь это так и останется на (кухне) форуме и дальше него не пойдет. Хотя, как просто потрындеть в "скучные" последние теплые выходные дни, вместо прогулки на природе - сойдет. :)
P.S. если шо - я еще не выбрал за кого :mrgreen:

одно, другому не мешает, река Самара, вчера:

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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:43

vovan prm
Не ждать. Делать.
Но это для себя, для души, так сказать. На общий результат эти действия не повлияют.
Поэтому (моя точка зрения) не стоит этого требовать-навязывать кому-то другому. Личное дело каждого..

Хотя прометеям респект и уважение. Заслуженные.
detroytred
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