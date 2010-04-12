detroytred написав:vovan- prm Не так. Тогда бы ни одна страна не поднялась бы на уровень-ни выше. Изменяются сами, начинают играть по другим правилам, договариваются между собой жить по закону, выставляют рамки допустимой коррупции и пр. нарушений сначала прежде всего можновладци.
Наверное, так оно и было в "развитых" странах, но наши еще исторически не доросли до этой стадии. В конце концов, за плечами отцов-основателей (на которых вы так любите ссылаться), в большинстве своем англичан, стояли тени Хартии вольностей, парламента, Кромвеля. За нашими - самодержавие, крепостное рабство, большевизм, бандитизм первых лет становления нового общественного строя. Ну что поделать, отсталые мы социально по вполне объективным причинам.
Binimovich написав:Те , кто сейчас рубят 16-18 % годовых на гривнедепо, тоже несут ответственность за перманентную ежегодную девальвацию гривны
Ничего подобного, они снабжают экономику ресурсами и поддерживают банковскую систему. Девальвация - из-за постоянно гребущих бакс и верящих, что #будеттолькодорожать. Грн депо к этому не имеет никакого отношения.
Binimovich написав:Я не верю, что, кроме Пороха и Джульки, кто-то сможет попасть во второй тур. А во втором туре выбор для меня очевиден.
Вполне сможет. Т.е. вы лично проголосуете за сохранение и укрепление коррупционной системы в стране?
Binimovich написав:И еще, пациент имел все шансы умереть в 2014-м, но он не умер. И это было при правлении Пороха.
Нет, тогда все были обнадежены и имели большую поддержку Запада. При переизбрании Пороха этой поддержки уже не будет.
Востаннє редагувалось Alex2006 в Нед 21 жов, 2018 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Вообще-то сдесь коллега detroytred прав. В подобных вопросах нужно ориентироваться на реально достижимый результат, а не на "сферического коня в вакууме". Еще никто на этой Земле не смог искоренить коррупцию.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
И это..., коллеги, представьте кандидата, который говорит: - Я всех в этой стране заставлю платить налоги! - Заберу водительские права у всех, кто не знает правил - Все госслужащие (и претенденты) обязаны будут пройтти проф.переатестацию - Все незаконно-ввезенные автомобили будут конфискованы - Никто не растаможит даже наперсток по-серому - Всех работодателей заставлю платить по-белому - Везде где нал. кассовые он-лайн аппараты - Упрощенка только для самозанятых .... Можно добавить полную либерализацию цен.. и много еще чего, единственно верного с ЭКОНОМИЧЕСКОЙ точки зрения.
Я бы за такого голосовал. А Вы
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
freeze написав:Делать в жизни то, что не нравится, общаться с людьми, что не нравится, заниматься делом, что не нравится, это глубочайшая ошибка, вы к сожалению живете в этом мире один раз, делайте то, что нравится, и мир изменится к лучшему. Я вот раз в пару лет меняю все свои номера телефонов, переношу в новую телефонную книгу только тех людей, что мне нравятся, а все кто мне не нравятся исчезают из моей жизни навсегда, это делает жизнь лучше.
Телефоны не меняю принципиально... В остальном Плюс от души.
prodigy написав:воду лучше пить негазированную и покупать не возле подъезда
Я покупаю и негазированную с машины одной торговой марки уже много лет и мне нравится газированная и судя по очереди не только мне! Покупайте газзированную/негазированную в баклажках с доставкой на дом,или в супермаркетах,где с аленя сдерут больше и ещё не забудьте копеечный кешбек накружить
Вроде,газированная вредновата... Хотя, скоко той жизни.
Игорь написав:Ну отличные же мужики в будни - курсы, прогнозы, олени, рыжики, уровни сопротивления, но как наступают выходные - что-то в вас дикое вселяется - опускаетесь до уровня политиканства. Кто-то думает, что может изменить мнение другого взрослого человека ? Сколько из вас поменяло свое ? Создается впечатление, что тут все кандидаты на пост. Хотя больше напоминает пенсионеров у подъезда. Не, вам вместе бухать нельзя. Если б это было где-то на природе под мясо - топоры, ножи и шампура нужно было прятать. Просто написать фамилию за кого будешь голосовать - мало, (хотя не пойму, зачем даже это делать) потому что пройдет незамеченным, нужно еще усыпать лаврами своего и облить помоями чужого. А ведь это так и останется на (кухне) форуме и дальше него не пойдет. Хотя, как просто потрындеть в "скучные" последние теплые выходные дни, вместо прогулки на природе - сойдет. P.S. если шо - я еще не выбрал за кого
Здесь все просто. Каждый желает увидеть людей, думающих примерно также, как и Он Сам - вот что важно!
Все остальное - теребеньки... Помоев бы поменьше хотелось...это правда. Седня в лесу было обалденно, и кучу маслят насобирали(несмотря на вечер уже воскресенья и массу авто страждущих любителей тихой охоты). https://korrespondent.net/city/kharkov/ ... o-hrybnyka точно братки перепили и под неудачным деревом позасинали... Тише и теплее в это время погоды вааще не припоминаю...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 21 жов, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
vovan_prm написав::?: И это..., коллеги, представьте кандидата, который говорит: - Я всех в этой стране заставлю платить налоги! - Заберу водительские права у всех, кто не знает правил - Все госслужащие (и претенденты) обязаны будут пройтти проф.переатестацию - Все незаконно-ввезенные автомобили будут конфискованы - Никто не растаможит даже наперсток по-серому - Всех работодателей заставлю платить по-белому - Везде где нал. кассовые он-лайн аппараты - Упрощенка только для самозанятых .... Можно добавить полную либерализацию цен.. и много еще чего, единственно верного с ЭКОНОМИЧЕСКОЙ точки зрения. Я бы за такого голосовал. А Вы
А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией?
Игорь написав:Ну отличные же мужики в будни - курсы, прогнозы, олени, рыжики, уровни сопротивления, но как наступают выходные - что-то в вас дикое вселяется - опускаетесь до уровня политиканства. Кто-то думает, что может изменить мнение другого взрослого человека ? Сколько из вас поменяло свое ? Создается впечатление, что тут все кандидаты на пост. Хотя больше напоминает пенсионеров у подъезда. Не, вам вместе бухать нельзя. Если б это было где-то на природе под мясо - топоры, ножи и шампура нужно было прятать. Просто написать фамилию за кого будешь голосовать - мало, (хотя не пойму, зачем даже это делать) потому что пройдет незамеченным, нужно еще усыпать лаврами своего и облить помоями чужого. А ведь это так и останется на (кухне) форуме и дальше него не пойдет. Хотя, как просто потрындеть в "скучные" последние теплые выходные дни, вместо прогулки на природе - сойдет. P.S. если шо - я еще не выбрал за кого
vovan prm Не ждать. Делать. Но это для себя, для души, так сказать. На общий результат эти действия не повлияют. Поэтому (моя точка зрения) не стоит этого требовать-навязывать кому-то другому. Личное дело каждого..