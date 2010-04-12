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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6575657665776578>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:51

  Starikan написав:
  vovan_prm написав::?: И это..., коллеги, представьте кандидата, который говорит:
- Я всех в этой стране заставлю платить налоги!
- Заберу водительские права у всех, кто не знает правил
- Все госслужащие (и претенденты) обязаны будут пройтти проф.переатестацию
- Все незаконно-ввезенные автомобили будут конфискованы
- Никто не растаможит даже наперсток по-серому
- Всех работодателей заставлю платить по-белому
- Везде где нал. кассовые он-лайн аппараты
- Упрощенка только для самозанятых
....
Можно добавить полную либерализацию цен.. и много еще чего, единственно верного с ЭКОНОМИЧЕСКОЙ точки зрения.
Я бы за такого голосовал.
А Вы :?:

А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией? :mrgreen:

ТАк вот же, что интересно... с точки зрения экономической теории это как бы и не сильно зло, и уж точно не первостепенное...
Но экономика - "то таке"
Ну их на фиг те учебники..
Нам давай всего и много... и сразу
И вон же юля знает как тремя рыбами всю страну накормить. Значит точно накормит
Ну не юля так комик или певец. Они ж пацаны нормальные НАШИ.

А учебники по экономике... Так то одни лохи для других написали
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:58

  detroytred написав:vovan prm
Не ждать. Делать.
Но это для себя, для души, так сказать. На общий результат эти действия не повлияют.

Все зависит от массы делающих
Поэтому (моя точка зрения) не стоит этого требовать-навязывать кому-то другому. Личное дело каждого..
Хотя прометеям респект и уважение. Заслуженные.

Как бы не требую и не навязываю, но "казав и казати буду" :mrgreen:
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:22

  vovan_prm написав:
  Starikan написав: А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией? :mrgreen:
ТАк вот же, что интересно... с точки зрения экономической теории это как бы и не сильно зло, и уж точно не первостепенное...

Почему же тогда наши глубоко озабоченные западные друзья ставят эту борьбу во главу угла, и ни слова о кассовых аппаратах?

Между прочим, ваш список во многом пересекается с тем, что сделал Михо в Грузии. Но ему было легче - реформы поддерживались и финансировались главным местным олигархом. Ушел Каха, пришел новый олигарх - выгнали и Михо.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:31

Re: Валютный рынок в контексте

теперь немного о самолетах.
Три дня в нашем колхозе вокруг аэродрома летает учебный Спарк на высоте 600 - 1000 метров по кругу с радиусом покрытия города.
Красиво и громко.
Понимаю - отработка учений.
Может, как то без населенных пунктов можно обойтись...?
Седня посмотрел подробности Су-шной трагедии.
Один в один! Полный горизонтальный наклон, многотонная махина, 1-2 сек. и земля. Подъемная сила при таком полете - ноль. Одна секунда сбоя подачи топлива...
Наш пилот, думаю, успел бы один катапультироваться....
У американцев катапульта другими движениями на "автомате" делается...
А там зазор по времени очень маленький был.
Вывод - на незнакомую технику без отработки автоматизма движений в чрезвычайных ситуациях даже супер крутого летчика садить нельзя.
Это еще в начале девяностых с нашими суперпостсовдеповскими летчиками на зарубежных авиалиниях (на Боингах, в том числе),из-за разницы в представлении инфо основного прибора - авиагоризонта, приводило к серьезным жертвам.
Я не летный эксперт, конечно...
Просто Дискавери насмотрелся.... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:46

  Starikan написав:
  vovan_prm написав:
  Starikan написав: А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией? :mrgreen:
ТАк вот же, что интересно... с точки зрения экономической теории это как бы и не сильно зло, и уж точно не первостепенное...

Почему же тогда наши глубоко озабоченные западные друзья ставят эту борьбу во главу угла, и ни слова о кассовых аппаратах?

Я не смогу дать простой ответ на столь сложный вопрос. По крайней мере на страницах данного форума.
Между прочим, ваш список во многом пересекается с тем, что сделал Михо в Грузии. Но ему было легче - реформы поддерживались и финансировались главным местным олигархом. Ушел Каха, пришел новый олигарх - выгнали и Михо.

Дело не в списке.
Вы, лично, проголосовали бы за такого кандидата?
И сколькие проголосовали бы?
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:57

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Ну у нас же не Европа, где традиции демократии идут на столетия, у нас начиная с монголо-татарского ига уже почти тысячелетие одно иго меняется на другое иго, откуда возьмется здравый смысл у избирателя? По этому по традиции выбирают из двух зол, что ж поделаешь, надеюсь все-таки, что на ошибках учатся и будет в следующем году какой-то прорыв, иначе печально всё.

Радянський режим багато чого списував на "татаро-монгольське іго". Матюччя, зокрема. :roll:
Насправді, проблеми, скажімо, з "якістю населення", ідентичні теперішнім, були і значно раніше. Принаймні, при готах. Генетика ... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:08

Нормально всё у нашего народа с историей, генами, менталитетом.
*... козацького роду* (с)
Сечь - явление не слабее хартий, кромвелей и т.п.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:09

  vovan_prm написав: Дело не в списке.
Вы, лично, проголосовали бы за такого кандидата?
И сколькие проголосовали бы?

Это тоже сложный вопрос :wink:

Лично я, как бюджетник и пенсионер, разумеется, заинтересован, чтобы хитрож...е полностью платили налоги, пошлины и ЕСВ.

С другой стороны, по существу, программа сводится к требованию строгого соблюдения законов всеми без исключения - от олигарха до пересичного. Тогда у меня вопрос к кандидату: каким образом он намерен этого добиваться?

Т.е. этот список нельзя назвать предвыборной программой. Дело именно в списке.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 21 жов, 2018 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:10

  Starikan написав:
  vovan_prm написав:
  Starikan написав: А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией? :mrgreen:
ТАк вот же, что интересно... с точки зрения экономической теории это как бы и не сильно зло, и уж точно не первостепенное...
Почему же тогда наши глубоко озабоченные западные друзья ставят эту борьбу во главу угла, и ни слова о кассовых аппаратах
Тому що корупція - це підхід до питання на всіх рівнях...
Тому що корупція - це іржа яка розїдає економікеу на всіх рівнях...
Найпростіший приклад - авто на євробляхах..
Всі кричимо про корупцію , яка є у ВР ( не пишуть закони) і на митниці(беруть хабарі за пропуск явно корупційних авто)...
Але давайте глянемо на економіку
В країні - 200 000 авто , за пропуск яких на кордоні взяли по 100-200 доларів за кожне =20-40 млн доларів
Тепер з іншого боку
В країні 200 000 авто , за які в бюджет 200 000 їх власників не сплатили по 2000 доларів за кожне - тобто 400 млн доларів
Питання на засипу
Де з економічної точки зору захована більша корупція
Серед 200 000 власників які собі зекономили 400 млн доларів
Чи серед 1000 митників+депутатів і кабміном які собі взяли 20-40 млн доларів ?

Тепер розумієте - що корупція - це зло на низах , а верхи за свої 10 % (40 млн від 400 млн = 10%) згодні покривати корупцію низів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:17

Re: Валютный рынок в контексте

Alex2006 написав:
  Binimovich написав:Те , кто сейчас рубят 16-18 % годовых на гривнедепо, тоже несут ответственность за перманентную ежегодную девальвацию гривны

Ничего подобного, они снабжают экономику ресурсами и поддерживают банковскую систему.
Девальвация - из-за постоянно гребущих бакс и верящих, что #будеттолькодорожать. Грн депо к этому не имеет никакого отношения.
  Binimovich написав:Я не верю, что, кроме Пороха и Джульки, кто-то сможет попасть во второй тур. А во втором туре выбор для меня очевиден.

Вполне сможет. Т.е. вы лично проголосуете за сохранение и укрепление коррупционной системы в стране?

  Binimovich написав:И еще, пациент имел все шансы умереть в 2014-м, но он не умер. И это было при правлении Пороха.

Нет, тогда все были обнадежены и имели большую поддержку Запада. При переизбрании Пороха этой поддержки уже не будет.
Каким образом будет сохранение курса при росте ввп на 1-2 % годовых и ставках в 18% годовых, можете объяснить? Пусть товаров через год стало больше на один, два процента, но банкам надо отдать людям 18%, за счет чего ??

Я бакс никогда не греб, а зарабатываю его, ввожу в страну и меняю на гривну. Так что, мимо, если это про меня.

Я буду голосовать за того, за которого всего-навсего 4,5 года назад 56 (пятьдесят шесть) % от всех избирателей, проголосовало в первом туре. Что кардинально изменилось за это столь малое время? Если шо, Порох в политике с конца 90-х ещё.

А сейчас, типа, Запад не доверяет Пороху больше? Ыксперд-западник? Пруфы в студию.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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