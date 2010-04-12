vovan_prm написав::?: И это..., коллеги, представьте кандидата, который говорит: - Я всех в этой стране заставлю платить налоги! - Заберу водительские права у всех, кто не знает правил - Все госслужащие (и претенденты) обязаны будут пройтти проф.переатестацию - Все незаконно-ввезенные автомобили будут конфискованы - Никто не растаможит даже наперсток по-серому - Всех работодателей заставлю платить по-белому - Везде где нал. кассовые он-лайн аппараты - Упрощенка только для самозанятых .... Можно добавить полную либерализацию цен.. и много еще чего, единственно верного с ЭКОНОМИЧЕСКОЙ точки зрения. Я бы за такого голосовал. А Вы
А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией?
ТАк вот же, что интересно... с точки зрения экономической теории это как бы и не сильно зло, и уж точно не первостепенное... Но экономика - "то таке" Ну их на фиг те учебники.. Нам давай всего и много... и сразу И вон же юля знает как тремя рыбами всю страну накормить. Значит точно накормит Ну не юля так комик или певец. Они ж пацаны нормальные НАШИ.
А учебники по экономике... Так то одни лохи для других написали
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Starikan написав: А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией?
ТАк вот же, что интересно... с точки зрения экономической теории это как бы и не сильно зло, и уж точно не первостепенное...
Почему же тогда наши глубоко озабоченные западные друзья ставят эту борьбу во главу угла, и ни слова о кассовых аппаратах?
Между прочим, ваш список во многом пересекается с тем, что сделал Михо в Грузии. Но ему было легче - реформы поддерживались и финансировались главным местным олигархом. Ушел Каха, пришел новый олигарх - выгнали и Михо.
теперь немного о самолетах. Три дня в нашем колхозе вокруг аэродрома летает учебный Спарк на высоте 600 - 1000 метров по кругу с радиусом покрытия города. Красиво и громко. Понимаю - отработка учений. Может, как то без населенных пунктов можно обойтись...? Седня посмотрел подробности Су-шной трагедии. Один в один! Полный горизонтальный наклон, многотонная махина, 1-2 сек. и земля. Подъемная сила при таком полете - ноль. Одна секунда сбоя подачи топлива... Наш пилот, думаю, успел бы один катапультироваться.... У американцев катапульта другими движениями на "автомате" делается... А там зазор по времени очень маленький был. Вывод - на незнакомую технику без отработки автоматизма движений в чрезвычайных ситуациях даже супер крутого летчика садить нельзя. Это еще в начале девяностых с нашими суперпостсовдеповскими летчиками на зарубежных авиалиниях (на Боингах, в том числе),из-за разницы в представлении инфо основного прибора - авиагоризонта, приводило к серьезным жертвам. Я не летный эксперт, конечно... Просто Дискавери насмотрелся....
Starikan написав: А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией?
ТАк вот же, что интересно... с точки зрения экономической теории это как бы и не сильно зло, и уж точно не первостепенное...
Почему же тогда наши глубоко озабоченные западные друзья ставят эту борьбу во главу угла, и ни слова о кассовых аппаратах?
Я не смогу дать простой ответ на столь сложный вопрос. По крайней мере на страницах данного форума.
Между прочим, ваш список во многом пересекается с тем, что сделал Михо в Грузии. Но ему было легче - реформы поддерживались и финансировались главным местным олигархом. Ушел Каха, пришел новый олигарх - выгнали и Михо.
Дело не в списке. Вы, лично, проголосовали бы за такого кандидата? И сколькие проголосовали бы?
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
freeze написав:Ну у нас же не Европа, где традиции демократии идут на столетия, у нас начиная с монголо-татарского ига уже почти тысячелетие одно иго меняется на другое иго, откуда возьмется здравый смысл у избирателя? По этому по традиции выбирают из двух зол, что ж поделаешь, надеюсь все-таки, что на ошибках учатся и будет в следующем году какой-то прорыв, иначе печально всё.
Радянський режим багато чого списував на "татаро-монгольське іго". Матюччя, зокрема. Насправді, проблеми, скажімо, з "якістю населення", ідентичні теперішнім, були і значно раніше. Принаймні, при готах. Генетика ... .
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vovan_prm написав: Дело не в списке. Вы, лично, проголосовали бы за такого кандидата? И сколькие проголосовали бы?
Это тоже сложный вопрос
Лично я, как бюджетник и пенсионер, разумеется, заинтересован, чтобы хитрож...е полностью платили налоги, пошлины и ЕСВ.
С другой стороны, по существу, программа сводится к требованию строгого соблюдения законов всеми без исключения - от олигарха до пересичного. Тогда у меня вопрос к кандидату: каким образом он намерен этого добиваться?
Т.е. этот список нельзя назвать предвыборной программой. Дело именно в списке.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 21 жов, 2018 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав: А где же главная мантра - борьба с олигархами и коррупцией?
ТАк вот же, что интересно... с точки зрения экономической теории это как бы и не сильно зло, и уж точно не первостепенное...
Почему же тогда наши глубоко озабоченные западные друзья ставят эту борьбу во главу угла, и ни слова о кассовых аппаратах
Тому що корупція - це підхід до питання на всіх рівнях... Тому що корупція - це іржа яка розїдає економікеу на всіх рівнях... Найпростіший приклад - авто на євробляхах.. Всі кричимо про корупцію , яка є у ВР ( не пишуть закони) і на митниці(беруть хабарі за пропуск явно корупційних авто)... Але давайте глянемо на економіку В країні - 200 000 авто , за пропуск яких на кордоні взяли по 100-200 доларів за кожне =20-40 млн доларів Тепер з іншого боку В країні 200 000 авто , за які в бюджет 200 000 їх власників не сплатили по 2000 доларів за кожне - тобто 400 млн доларів Питання на засипу Де з економічної точки зору захована більша корупція Серед 200 000 власників які собі зекономили 400 млн доларів Чи серед 1000 митників+депутатів і кабміном які собі взяли 20-40 млн доларів ?
Тепер розумієте - що корупція - це зло на низах , а верхи за свої 10 % (40 млн від 400 млн = 10%) згодні покривати корупцію низів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Binimovich написав:Те , кто сейчас рубят 16-18 % годовых на гривнедепо, тоже несут ответственность за перманентную ежегодную девальвацию гривны
Ничего подобного, они снабжают экономику ресурсами и поддерживают банковскую систему. Девальвация - из-за постоянно гребущих бакс и верящих, что #будеттолькодорожать. Грн депо к этому не имеет никакого отношения.
Binimovich написав:Я не верю, что, кроме Пороха и Джульки, кто-то сможет попасть во второй тур. А во втором туре выбор для меня очевиден.
Вполне сможет. Т.е. вы лично проголосуете за сохранение и укрепление коррупционной системы в стране?
Binimovich написав:И еще, пациент имел все шансы умереть в 2014-м, но он не умер. И это было при правлении Пороха.
Нет, тогда все были обнадежены и имели большую поддержку Запада. При переизбрании Пороха этой поддержки уже не будет.
Каким образом будет сохранение курса при росте ввп на 1-2 % годовых и ставках в 18% годовых, можете объяснить? Пусть товаров через год стало больше на один, два процента, но банкам надо отдать людям 18%, за счет чего ??
Я бакс никогда не греб, а зарабатываю его, ввожу в страну и меняю на гривну. Так что, мимо, если это про меня.
Я буду голосовать за того, за которого всего-навсего 4,5 года назад 56 (пятьдесят шесть) % от всех избирателей, проголосовало в первом туре. Что кардинально изменилось за это столь малое время? Если шо, Порох в политике с конца 90-х ещё.
А сейчас, типа, Запад не доверяет Пороху больше? Ыксперд-западник? Пруфы в студию.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"