freeze написав: Ну у нас же не Европа, где традиции демократии идут на столетия, у нас начиная с монголо-татарского ига уже почти тысячелетие одно иго меняется на другое иго, откуда возьмется здравый смысл у избирателя? По этому по традиции выбирают из двух зол, что ж поделаешь, надеюсь все-таки, что на ошибках учатся и будет в следующем году какой-то прорыв, иначе печально всё.

Радянський режим багато чого списував на "татаро-монгольське іго". Матюччя, зокрема.

Радянський режим багато чого списував на "татаро-монгольське іго". Матюччя, зокрема.

Насправді, проблеми, скажімо, з "якістю населення", ідентичні теперішнім, були і значно раніше. Принаймні, при готах. Генетика ... .

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell