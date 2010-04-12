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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6576657765786579>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:22

  Binimovich написав:Каким образом будет сохранение курса при росте ввп на 1-2 % годовых и ставках в 18% годовых, можете объяснить? Пусть товаров через год стало больше на один, два процента, но банкам надо отдать людям 18%, за счет чего ??
1 Так ВВП виросте на 20% у гривні
2 Банки віддадуть 18% у гривні
3 Таким чином товарна маса зросте на 2-3% у абсолютних одиницях
4 При сталому курсі долара пройде ревальвації ( в реальному виразі) долара в Україні - процес який ми спостерігаємо вже 27 років
Все починалось з того , що мінімальна зарплата в 1992 була 3 долара - тепер мінімалка 150 доларів
Ви ж не будете стверджувати що ВВП в реальному виразі за 25 років виросло в 50 разів ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:41

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:2 Банки віддадуть 18% у гривні

Если у Будивельника есть бизнес с доходом выше 25-30 процентов-чистым, с учетом всех"случайных" трат (это из 18% банковских вытекает..) - то честь и хвала.
Хотя, если он реальный строитель - даже у нас в колхозе щас ремонты и марафет "пересичных" аж зашкаливает (бабла там точно немеряно).
Правда, за посление 20 лет, ни одного жилого, многоквартирного ДОМА - НЕ СДАЛИ.
Но, то таке.
Большинство командиров моих знакомых стр. фирм тихо сопят в дырочку... Даже бюджетные сливки уже не так легко отрабатываются.... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 21 жов, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:47

  дарий написав:
  budivelnik написав:2 Банки віддадуть 18% у гривні

Если у Будивельника есть бизнес с доходом выше 25-30 процентов (это из 18% банковских вытекает..) - то честь и хвала.
Хотя, если он реальный строитель - даже у нас в колхозе щас ремонты и марафет "пересичных" аж зашкаливает (бабла там точно немеряно).
Правда, за посление 20 лет, ни одного жилого, многоквартирного ДОМА - НЕ СДАЛИ.
Но, то таке.
Большинство командиров моих знакомых стр. фирм тихо сопят в дырочку... Даже бюджетные сливки уже не так легко отрабатываются.... :mrgreen:


А может и не нужно? Многоэтажные-то...
LEXX
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:56

LEXX
:D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:01

  Starikan написав:
  vovan_prm написав: Дело не в списке.
Вы, лично, проголосовали бы за такого кандидата?
И сколькие проголосовали бы?

Это тоже сложный вопрос :wink:

Лично я, как бюджетник и пенсионер, разумеется, заинтересован, чтобы хитрож...е полностью платили налоги, пошлины и ЕСВ.

С другой стороны, по существу, программа сводится к требованию строгого соблюдения законов всеми без исключения - от олигарха до пересичного. Тогда у меня вопрос к кандидату: каким образом он намерен этого добиваться?

Т.е. этот список нельзя назвать предвыборной программой. Дело именно в списке.

Ну, собственно, все верно.
Для начала следует признать и принять три кита рыночной экономики.
А потом, когда выборы превратятся из чемпионата популизма в конкурс программ, У Страны появится будущее
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:08

  дарий написав:
  budivelnik написав:2 Банки віддадуть 18% у гривні
Если у Будивельника есть бизнес с доходом выше 25-30 процентов-чистым, с учетом всех"случайных" трат (это из 18% банковских вытекает..) - то честь и хвала.
Хотя, если он реальный строитель - даже у нас в колхозе щас ремонты и марафет "пересичных" аж зашкаливает (бабла там точно немеряно).
Правда, за посление 20 лет, ни одного жилого, многоквартирного ДОМА - НЕ СДАЛИ.
Но, то таке.
Большинство командиров моих знакомых стр. фирм тихо сопят в дырочку... Даже бюджетные сливки уже не так легко отрабатываются.... :mrgreen:
1 У будівельника станом на зараз - основний бізнес торгівля.
В торгівлі баланс розподіляється наступним чином
Приміщення - 70%
Обладанання -20%
Обігові кошти-10%
Так як інфляція впливає тільки на обігові , а обігові мають швидкість обороту 1 раз в місяць (мінімум) - то при середній націнці в 15-17% інфляція розміром в 18% ( до 30%) - будівельника не хвилює, бо приміщення і обладнання під інфляцію не потрапляють
2 Тепер по будівництву
а - обладнання десь 30% від вартості будівлі
б - обігові кошти десь 20% від вартості будівлі ( стандартний термін будівництва 3 роки ) тобто повинен бути запас на 3-6 місяців роботи
в - як правило обігові кошти акамулюються за рахунок сторонніх інвесторів , яким взамін пропонується товарна маса по зниженій ціні (м2)
Таким чином , маючи свої інструменти/обладнання/людей + 1-2 млн гривень живих - можна влазити в будівництво вартістю в 10-100 млн грн
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:17

budivelnik
Вопрос - Вы это реально сейчас делаете?
Или просто арифметика? :|
(тема стройки, понятно).
Востаннє редагувалось дарий в Нед 21 жов, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:18

Starikan
Вот ! За полночь созрел простой ответ.
Наши западные друзья - ПОЛИТИКИ
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:25

  дарий написав:budivelnik
Вопрос - Вы это реально сейчас делаете?
Или просто арифметика? :|

Это просто бла-бла-бла
Он складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким.
Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов)
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:28

  Faceless написав:Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль.

Интересно было бы увидеть к примеру Клауса Майне на должности Федерального канцлера Германии или на крайний случай Федерального президента ФРГ с представительскими функциями в стране.
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