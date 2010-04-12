Binimovich написав:Каким образом будет сохранение курса при росте ввп на 1-2 % годовых и ставках в 18% годовых, можете объяснить? Пусть товаров через год стало больше на один, два процента, но банкам надо отдать людям 18%, за счет чего ??
1 Так ВВП виросте на 20% у гривні 2 Банки віддадуть 18% у гривні 3 Таким чином товарна маса зросте на 2-3% у абсолютних одиницях 4 При сталому курсі долара пройде ревальвації ( в реальному виразі) долара в Україні - процес який ми спостерігаємо вже 27 років Все починалось з того , що мінімальна зарплата в 1992 була 3 долара - тепер мінімалка 150 доларів Ви ж не будете стверджувати що ВВП в реальному виразі за 25 років виросло в 50 разів ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Если у Будивельника есть бизнес с доходом выше 25-30 процентов-чистым, с учетом всех"случайных" трат (это из 18% банковских вытекает..) - то честь и хвала. Хотя, если он реальный строитель - даже у нас в колхозе щас ремонты и марафет "пересичных" аж зашкаливает (бабла там точно немеряно). Правда, за посление 20 лет, ни одного жилого, многоквартирного ДОМА - НЕ СДАЛИ. Но, то таке. Большинство командиров моих знакомых стр. фирм тихо сопят в дырочку... Даже бюджетные сливки уже не так легко отрабатываются....
Востаннє редагувалось дарий в Нед 21 жов, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Если у Будивельника есть бизнес с доходом выше 25-30 процентов (это из 18% банковских вытекает..) - то честь и хвала. Хотя, если он реальный строитель - даже у нас в колхозе щас ремонты и марафет "пересичных" аж зашкаливает (бабла там точно немеряно). Правда, за посление 20 лет, ни одного жилого, многоквартирного ДОМА - НЕ СДАЛИ. Но, то таке. Большинство командиров моих знакомых стр. фирм тихо сопят в дырочку... Даже бюджетные сливки уже не так легко отрабатываются....
vovan_prm написав: Дело не в списке. Вы, лично, проголосовали бы за такого кандидата? И сколькие проголосовали бы?
Это тоже сложный вопрос
Лично я, как бюджетник и пенсионер, разумеется, заинтересован, чтобы хитрож...е полностью платили налоги, пошлины и ЕСВ.
С другой стороны, по существу, программа сводится к требованию строгого соблюдения законов всеми без исключения - от олигарха до пересичного. Тогда у меня вопрос к кандидату: каким образом он намерен этого добиваться?
Т.е. этот список нельзя назвать предвыборной программой. Дело именно в списке.
Ну, собственно, все верно. Для начала следует признать и принять три кита рыночной экономики. А потом, когда выборы превратятся из чемпионата популизма в конкурс программ, У Страны появится будущее
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
Если у Будивельника есть бизнес с доходом выше 25-30 процентов-чистым, с учетом всех"случайных" трат (это из 18% банковских вытекает..) - то честь и хвала. Хотя, если он реальный строитель - даже у нас в колхозе щас ремонты и марафет "пересичных" аж зашкаливает (бабла там точно немеряно). Правда, за посление 20 лет, ни одного жилого, многоквартирного ДОМА - НЕ СДАЛИ. Но, то таке. Большинство командиров моих знакомых стр. фирм тихо сопят в дырочку... Даже бюджетные сливки уже не так легко отрабатываются....
1 У будівельника станом на зараз - основний бізнес торгівля. В торгівлі баланс розподіляється наступним чином Приміщення - 70% Обладанання -20% Обігові кошти-10% Так як інфляція впливає тільки на обігові , а обігові мають швидкість обороту 1 раз в місяць (мінімум) - то при середній націнці в 15-17% інфляція розміром в 18% ( до 30%) - будівельника не хвилює, бо приміщення і обладнання під інфляцію не потрапляють 2 Тепер по будівництву а - обладнання десь 30% від вартості будівлі б - обігові кошти десь 20% від вартості будівлі ( стандартний термін будівництва 3 роки ) тобто повинен бути запас на 3-6 місяців роботи в - як правило обігові кошти акамулюються за рахунок сторонніх інвесторів , яким взамін пропонується товарна маса по зниженій ціні (м2) Таким чином , маючи свої інструменти/обладнання/людей + 1-2 млн гривень живих - можна влазити в будівництво вартістю в 10-100 млн грн
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
дарий написав:budivelnik Вопрос - Вы это реально сейчас делаете? Или просто арифметика?
Это просто бла-бла-бла Он складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким. Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов)
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val