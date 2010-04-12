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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6576657765786579 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 922 1. Нет сбережений в валюте 10% 92 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 589 Всього голосів : 922 Додано: Нед 21 жов, 2018 23:32 vovan_prm написав: дарий написав: budivelnik

Вопрос - Вы это реально сейчас делаете?

Или просто арифметика? Вопрос - Вы это реально сейчас делаете?Или просто арифметика? Это просто бла-бла-бла

Он складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким.

Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов) Это просто бла-бла-блаОн складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким.Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов) Я реально в 2008 здав 650 м2 , в 2009-2013 здав 650 м2 , в 2014 здав 200 м2 , в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь.

Так що бла-бла-бла - нехай залишається на чужій совісті.

ПС

1 м2 = 10 000 грн

650+650+200+100=1600 м2 х 10 000 = 160 млн товарної маси по вхідній ціні - багато це чи мало - справа смаку

Для когось - фантастична сума ( цих 90%) , для когось нормальна(цих 9% ) , для когось мізерна ( цих 1%) Я реально в 2008 здав 650 м2 , в 2009-2013 здав 650 м2 , в 2014 здав 200 м2 , в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь.Так що бла-бла-бла - нехай залишається на чужій совісті.ПС1 м2 = 10 000 грн650+650+200+100=1600 м2 х 10 000 = 160 млн товарної маси по вхідній ціні - багато це чи мало - справа смакуДля когось - фантастична сума ( цих 90%) , для когось нормальна(цих 9% ) , для когось мізерна ( цих 1%) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19668 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1897 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 жов, 2018 23:35 budivelnik

в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь.



Ничего в этом хорошего нет.

Та утож.

в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь.Ничего в этом хорошего нет.Та утож. дарий

Повідомлень: 653 З нами з: 21.01.17 Подякував: 281 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 жов, 2018 23:42 ruvex написав: Faceless написав: Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль. Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль. Интересно было бы увидеть к примеру Клауса Майне на должности Федерального канцлера Германии или на крайний случай Федерального президента ФРГ с представительскими функциями в стране. Интересно было бы увидеть к примеру Клауса Майне на должности Федерального канцлера Германии или на крайний случай Федерального президента ФРГ с представительскими функциями в стране.

Нам - интересно, а вот немцам - не знаю.

Да и был уже пример Терминатора. Нам - интересно, а вот немцам - не знаю.Да и был уже пример Терминатора. Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 14927 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1226 раз. Подякували: 2192 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 жов, 2018 23:45 budivelnik написав: vovan_prm написав: дарий написав: budivelnik

Вопрос - Вы это реально сейчас делаете?

Или просто арифметика? Вопрос - Вы это реально сейчас делаете?Или просто арифметика? Это просто бла-бла-бла

Он складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким.

Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов) Это просто бла-бла-блаОн складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким.Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов) Я реально в 2008 здав 650 м2 , Я реально в 2008 здав 650 м2 ,

Один этаж за год

в 2009-2013 здав 650 м2 ,

один этаж за пять лет

в 2014 здав 200 м2 ,

Один частный дом крупнее среднего

в 2016 здав 100 м2...

Маленький частный дом



Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом.

Без обид. Один этаж за гододин этаж за пять летОдин частный дом крупнее среднегоМаленький частный домНи объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом.Без обид. Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 22 жов, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз. спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1718 З нами з: 09.09.14 Подякував: 615 раз. Подякували: 545 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 жов, 2018 23:46 дарий написав: budivelnik

в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь.

Ничего в этом хорошего нет.

Та утож. в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь.Ничего в этом хорошего нет.Та утож. При чому тут хороше чи погане ?

1 Будівництво справа

а - менінгітна

б - складна

в - довготривала

Мені 50+ років і я не бачу потреби ні фінасової ні моральної напрягатись і щоськомусь доводити

2 В бізнесі рулить прибуток на капітал , тому в 1997-2004 - я займався торгівлею , в 2004-2014 - основний прибуток був від будівництва , в 2014 і далі знову вивів капітал в торгівлю...

Я не розумію чому це повинно бути добре чи погано

Прибуток- це кошти клієнтів , якщо клієнти більше( і легше) витрачають на торгівельні послуги - то чому я повине їх переконувати витрачати на м2 ?

Гроші ходять за людиною

Точно так само і в бізнесі.



ПС

Безвіз збільшив кількість заробітчан , а тому крім новобудов - пропозицію вільних метрів2 збільшив і довготривале перебування українців за кордоном- чим зменшив маржу в будівництві.

Це зменшення маржі , для таких дрібних як я , створило бажання перекинути кошти в іншу галузь.

Я це й зробив.

Паралельно розглядаю розширення надання послуг таксі ( мої авто (електро) ) ваші руки... на виході всі виграють

а - зменшення бензину

б - збільшення прибутковості

в- збільшення як моїх так і водії прибутків.

Якщо вдасть - вийду з торгівлі в надання послуг по перевезенню....- не вдасться- не буду загадувати хоча як мінімум ще два не озвучених аеродроми для капіталу на приміті... При чому тут хороше чи погане ?1 Будівництво справаа - менінгітнаб - складнав - довготривалаМені 50+ років і я не бачу потреби ні фінасової ні моральної напрягатись і щоськомусь доводити2 В бізнесі рулить прибуток на капітал , тому в 1997-2004 - я займався торгівлею , в 2004-2014 - основний прибуток був від будівництва , в 2014 і далі знову вивів капітал в торгівлю...Я не розумію чому це повинно бути добре чи поганоПрибуток- це кошти клієнтів , якщо клієнти більше( і легше) витрачають на торгівельні послуги - то чому я повине їх переконувати витрачати на м2 ?Гроші ходять за людиноюТочно так само і в бізнесі.ПСБезвіз збільшив кількість заробітчан , а тому крім новобудов - пропозицію вільних метрів2 збільшив і довготривале перебування українців за кордоном- чим зменшив маржу в будівництві.Це зменшення маржі , для таких дрібних як я , створило бажання перекинути кошти в іншу галузь.Я це й зробив.Паралельно розглядаю розширення надання послуг таксі ( мої авто (електро) ) ваші руки... на виході всі виграютьа - зменшення бензинуб - збільшення прибутковостів- збільшення як моїх так і водії прибутків.Якщо вдасть - вийду з торгівлі в надання послуг по перевезенню....- не вдасться- не буду загадувати хоча як мінімум ще два не озвучених аеродроми для капіталу на приміті... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19668 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1897 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 жов, 2018 23:52 vovan_prm написав: Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом. Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом. А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені..

1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсь

А вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ

2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові

3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках. А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені..1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсьА вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19668 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1897 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 жов, 2018 23:58 budivelnik

Тяжко щось возразить.



Будивельникив в Стране осталось уже малость...

А так - поборемо!



file:///C:/Users/user/Desktop/viber%20image%203.jpg



file:///C:/Users/user/Desktop/viber%20image.jpg



file:///C:/Users/user/Desktop/viber%20image2.jpg Тяжко щось возразить.Будивельникив в Стране осталось уже малость...А так - поборемо!file:///C:/Users/user/Desktop/viber%20image%203.jpgfile:///C:/Users/user/Desktop/viber%20image.jpgfile:///C:/Users/user/Desktop/viber%20image2.jpg Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 00:12, всього редагувалось 4 разів. дарий

Повідомлень: 653 З нами з: 21.01.17 Подякував: 281 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 жов, 2018 23:58 Starikan написав: ruvex написав: Faceless написав: Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль. Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль. Интересно было бы увидеть к примеру Клауса Майне на должности Федерального канцлера Германии или на крайний случай Федерального президента ФРГ с представительскими функциями в стране. Интересно было бы увидеть к примеру Клауса Майне на должности Федерального канцлера Германии или на крайний случай Федерального президента ФРГ с представительскими функциями в стране.

Нам - интересно, а вот немцам - не знаю. Нам - интересно, а вот немцам - не знаю.

Я думаю, у Клауса нет даже вектора для такой дурной мысли.

С другой стороны, шоколадки и торты тоже можно было и дальше делать по тихому. Я думаю, у Клауса нет даже вектора для такой дурной мысли.С другой стороны, шоколадки и торты тоже можно было и дальше делать по тихому. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6584 З нами з: 03.11.08 Подякував: 360 раз. Подякували: 888 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 жов, 2018 00:02 budivelnik написав: vovan_prm написав: Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом. Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом. А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені..

1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсь

А вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ

2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові

3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках. А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені..1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсьА вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках.

Ваш нарциссизм - Ваши проблемы.

Думаю взаимный игнор оградит от бесполезных споров. Ваш нарциссизм - Ваши проблемы.Думаю взаимный игнор оградит от бесполезных споров. спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1718 З нами з: 09.09.14 Подякував: 615 раз. Подякували: 545 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 жов, 2018 00:06 vovan_prm написав: budivelnik написав: vovan_prm написав: Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом. Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом. А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені..

1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсь

А вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ

2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові

3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках. А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені..1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсьА вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках. Ваш нарциссизм - Ваши проблемы.

Думаю взаимный игнор оградит от бесполезных споров. Ваш нарциссизм - Ваши проблемы.Думаю взаимный игнор оградит от бесполезных споров. Не я починав- не мені ігнорити...

А те що написав правду( про час реєестрації і відкриті данні по прізвищу-імені)- так вона очі тільки брехунцю коле - нормального вона не задіває. Не я починав- не мені ігнорити...А те що написав правду( про час реєестрації і відкриті данні по прізвищу-імені)- так вона очі тільки брехунцю коле - нормального вона не задіває. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19668 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1897 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6576657765786579 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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