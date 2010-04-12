дарий написав:budivelnik Вопрос - Вы это реально сейчас делаете? Или просто арифметика?
Это просто бла-бла-бла Он складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким. Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов)
Я реально в 2008 здав 650 м2 , в 2009-2013 здав 650 м2 , в 2014 здав 200 м2 , в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь. Так що бла-бла-бла - нехай залишається на чужій совісті. ПС 1 м2 = 10 000 грн 650+650+200+100=1600 м2 х 10 000 = 160 млн товарної маси по вхідній ціні - багато це чи мало - справа смаку Для когось - фантастична сума ( цих 90%) , для когось нормальна(цих 9% ) , для когось мізерна ( цих 1%)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
дарий написав:budivelnik Вопрос - Вы это реально сейчас делаете? Или просто арифметика?
Это просто бла-бла-бла Он складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким. Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов)
Я реально в 2008 здав 650 м2 ,
Один этаж за год
в 2009-2013 здав 650 м2 ,
один этаж за пять лет
в 2014 здав 200 м2 ,
Один частный дом крупнее среднего
в 2016 здав 100 м2...
Маленький частный дом
Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом. Без обид.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 22 жов, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
дарий написав:budivelnik в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь. Ничего в этом хорошего нет. Та утож.
При чому тут хороше чи погане ? 1 Будівництво справа а - менінгітна б - складна в - довготривала Мені 50+ років і я не бачу потреби ні фінасової ні моральної напрягатись і щоськомусь доводити 2 В бізнесі рулить прибуток на капітал , тому в 1997-2004 - я займався торгівлею , в 2004-2014 - основний прибуток був від будівництва , в 2014 і далі знову вивів капітал в торгівлю... Я не розумію чому це повинно бути добре чи погано Прибуток- це кошти клієнтів , якщо клієнти більше( і легше) витрачають на торгівельні послуги - то чому я повине їх переконувати витрачати на м2 ? Гроші ходять за людиною Точно так само і в бізнесі.
ПС Безвіз збільшив кількість заробітчан , а тому крім новобудов - пропозицію вільних метрів2 збільшив і довготривале перебування українців за кордоном- чим зменшив маржу в будівництві. Це зменшення маржі , для таких дрібних як я , створило бажання перекинути кошти в іншу галузь. Я це й зробив. Паралельно розглядаю розширення надання послуг таксі ( мої авто (електро) ) ваші руки... на виході всі виграють а - зменшення бензину б - збільшення прибутковості в- збільшення як моїх так і водії прибутків. Якщо вдасть - вийду з торгівлі в надання послуг по перевезенню....- не вдасться- не буду загадувати хоча як мінімум ще два не озвучених аеродроми для капіталу на приміті...
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
vovan_prm написав:Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом.
А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені.. 1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсь А вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ 2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові 3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
vovan_prm написав:Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом.
А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені.. 1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсь А вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ 2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові 3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках.
vovan_prm написав:Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом.
А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені.. 1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсь А вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ 2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові 3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках.