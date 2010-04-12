RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6576657765786579

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:32

  vovan_prm написав:
  дарий написав:budivelnik
Вопрос - Вы это реально сейчас делаете?
Или просто арифметика? :|
Это просто бла-бла-бла
Он складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким.
Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов)
Я реально в 2008 здав 650 м2 , в 2009-2013 здав 650 м2 , в 2014 здав 200 м2 , в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь.
Так що бла-бла-бла - нехай залишається на чужій совісті.
ПС
1 м2 = 10 000 грн
650+650+200+100=1600 м2 х 10 000 = 160 млн товарної маси по вхідній ціні - багато це чи мало - справа смаку
Для когось - фантастична сума ( цих 90%) , для когось нормальна(цих 9% ) , для когось мізерна ( цих 1%)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19668
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:35

budivelnik
в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь.

Ничего в этом хорошего нет.
Та утож.
:(
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 21.01.17
Подякував: 281 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:42

  ruvex написав:
  Faceless написав: Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль.
Интересно было бы увидеть к примеру Клауса Майне на должности Федерального канцлера Германии или на крайний случай Федерального президента ФРГ с представительскими функциями в стране.

Нам - интересно, а вот немцам - не знаю.
Да и был уже пример Терминатора.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 14927
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 2192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:45

  budivelnik написав:
  vovan_prm написав:
  дарий написав:budivelnik
Вопрос - Вы это реально сейчас делаете?
Или просто арифметика? :|
Это просто бла-бла-бла
Он складывает тонны с метрами и сравнивает теплое с мягким.
Я строю, если что. Правда, последнее время - все меньше. Не то чтобы не выгодно, или не нравится, просто - все больше надоедает работать с идиотами (всех рангов)
Я реально в 2008 здав 650 м2 ,

Один этаж за год
в 2009-2013 здав 650 м2 ,

один этаж за пять лет
в 2014 здав 200 м2 ,

Один частный дом крупнее среднего
в 2016 здав 100 м2...

Маленький частный дом

Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом.
Без обид.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 22 жов, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1718
З нами з: 09.09.14
Подякував: 615 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:46

  дарий написав:budivelnik
в 2016 здав 100 м2... В 2017-2018 і в 2019- не будував і не збираюсь.
Ничего в этом хорошего нет.
Та утож. :(
При чому тут хороше чи погане ?
1 Будівництво справа
а - менінгітна
б - складна
в - довготривала
Мені 50+ років і я не бачу потреби ні фінасової ні моральної напрягатись і щоськомусь доводити
2 В бізнесі рулить прибуток на капітал , тому в 1997-2004 - я займався торгівлею , в 2004-2014 - основний прибуток був від будівництва , в 2014 і далі знову вивів капітал в торгівлю...
Я не розумію чому це повинно бути добре чи погано
Прибуток- це кошти клієнтів , якщо клієнти більше( і легше) витрачають на торгівельні послуги - то чому я повине їх переконувати витрачати на м2 ?
Гроші ходять за людиною
Точно так само і в бізнесі.

ПС
Безвіз збільшив кількість заробітчан , а тому крім новобудов - пропозицію вільних метрів2 збільшив і довготривале перебування українців за кордоном- чим зменшив маржу в будівництві.
Це зменшення маржі , для таких дрібних як я , створило бажання перекинути кошти в іншу галузь.
Я це й зробив.
Паралельно розглядаю розширення надання послуг таксі ( мої авто (електро) ) ваші руки... на виході всі виграють
а - зменшення бензину
б - збільшення прибутковості
в- збільшення як моїх так і водії прибутків.
Якщо вдасть - вийду з торгівлі в надання послуг по перевезенню....- не вдасться- не буду загадувати хоча як мінімум ще два не озвучених аеродроми для капіталу на приміті...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19668
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:52

  vovan_prm написав:Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом.
А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені..
1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсь
А вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ
2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові
3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19668
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:58

budivelnik
Тяжко щось возразить.
:D
Будивельникив в Стране осталось уже малость...
А так - поборемо! :!:

file:///C:/Users/user/Desktop/viber%20image%203.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/viber%20image.jpg
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 00:11, всього редагувалось 3 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 21.01.17
Подякував: 281 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 23:58

  Starikan написав:
  ruvex написав:
  Faceless написав: Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль.
Интересно было бы увидеть к примеру Клауса Майне на должности Федерального канцлера Германии или на крайний случай Федерального президента ФРГ с представительскими функциями в стране.

Нам - интересно, а вот немцам - не знаю.

Я думаю, у Клауса нет даже вектора для такой дурной мысли.
С другой стороны, шоколадки и торты тоже можно было и дальше делать по тихому.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6584
З нами з: 03.11.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 00:02

  budivelnik написав:
  vovan_prm написав:Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом.
А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені..
1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсь
А вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ
2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові
3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках.

Ваш нарциссизм - Ваши проблемы.
Думаю взаимный игнор оградит от бесполезных споров.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1718
З нами з: 09.09.14
Подякував: 615 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 00:06

  vovan_prm написав:
  budivelnik написав:
  vovan_prm написав:Ни объемы строительства, ни средне-потолочные выкладки не делают Вас экспертом.
А мені по барабану що кажуть інтернет писаки без імені..
1 Я з 2009 був будівельником з ніком-прізвищем і іменем на цих сторінках і в 2018 ним же і залишаюсь
А вованів тут греблю гати по пару десятків в місяць - без образ
2 Для прийняття рішення що робити завтра - я тримаю руку на пульсі індустрії , і якщо не будую сам , то легко отримую інформацію від однокласника( по школі)-одногрупника( по інституту) який щорічно ( вже років з 10 ) здає як мінімум по 1000 м2 у Львові
3 Так я його інформація конфіденційна- то й мої висновки - дуже нагадують середньопотолочні , але при цьому є найбільш експертно обгрунтованими на цих сторінках.
Ваш нарциссизм - Ваши проблемы.
Думаю взаимный игнор оградит от бесполезных споров.
Не я починав- не мені ігнорити...
А те що написав правду( про час реєестрації і відкриті данні по прізвищу-імені)- так вона очі тільки брехунцю коле - нормального вона не задіває.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19668
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6576657765786579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дарий і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1353, 1354, 1355
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13541 1532297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 22:19
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6439 1365145
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 08:38
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13268)
22.10.2018 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.