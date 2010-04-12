Тимошенко пообещала, что в случае победы на намеченных на март 2019 года президентских выборах она ликвидирует госкомпанию "Нафтогаз Украины" и загрузит ГТС газом собственной добычи вместо транзита в страны ЕС российского газа.

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"Я так поняла, Петр Алексеевич (Петр Порошенко. - Ред.) хочет через подставных лиц забрать ее себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49 процентов ГТС", - сказала Тимошенко. Она выступила за сохранение ГТС в госсобственности и пообещала ликвидировать "Нафтогаз Украины" как "посредника, который не нужен".



Тимошенко также оценила ГТС в 300 миллиардов долларов и обвинила президента Порошенко в попытке купить половину этого актива "по цене в 20 раз меньше", чем он стоит. Экс-премьер высказалась за наращивание Украиной собственной добычи газа, чтобы "экспортировать его в ЕС", и пообещала снизить стоимость газа для населения "как минимум в два раза ".

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международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers оценила украинскую ГТС всего лишь в 14 миллиардов долларов . Если Тимошенко знает, откуда взять деньги на модернизацию ГТС, и как можно без участия западного капитала интегрировать ее в европейскую газотранспортную систему и использовать при этом европейскую правовую систему, тогда ГТС можно не приватизировать ...