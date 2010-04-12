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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6577657865796580

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 00:33

Тимошенко пообещала, что в случае победы на намеченных на март 2019 года президентских выборах она ликвидирует госкомпанию "Нафтогаз Украины" и загрузит ГТС газом собственной добычи вместо транзита в страны ЕС российского газа.
.....
"Я так поняла, Петр Алексеевич (Петр Порошенко. - Ред.) хочет через подставных лиц забрать ее себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49 процентов ГТС", - сказала Тимошенко. Она выступила за сохранение ГТС в госсобственности и пообещала ликвидировать "Нафтогаз Украины" как "посредника, который не нужен".

Тимошенко также оценила ГТС в 300 миллиардов долларов и обвинила президента Порошенко в попытке купить половину этого актива "по цене в 20 раз меньше", чем он стоит. Экс-премьер высказалась за наращивание Украиной собственной добычи газа, чтобы "экспортировать его в ЕС", и пообещала снизить стоимость газа для населения "как минимум в два раза".
....
международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers оценила украинскую ГТС всего лишь в 14 миллиардов долларов. Если Тимошенко знает, откуда взять деньги на модернизацию ГТС, и как можно без участия западного капитала интегрировать ее в европейскую газотранспортную систему и использовать при этом европейскую правовую систему, тогда ГТС можно не приватизировать ...

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%B3%D1%82%D1%81-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B/a-45680941
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 05:53

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:650+650+200+100=1600 м2 х 10 000 = 160 млн товарної маси по вхідній ціні - багато це чи мало - справа смаку


1600*10000=16 млн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:29

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:03

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядное расширения на рынке гривневого ресурса – там обозначился рост гривневой ликвидности.
Об этом дали понять заметно поднявшиеся с уровня 53 459,5 млн. грн. к отметке 58 589,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 19 октября по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 19 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1513, поднявшись до $1,1530 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1541 на открытии торгов в Европе.

Дата: 22 октября 2018 г. на 09.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,15 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,427 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:10

Привет из Днепра-2

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,07/28,10 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования продаж «американца».

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:12

Re: Валютный рынок в контексте

https://twitter.com/AnthonyBSanders/sta ... erla.ua%2F
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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