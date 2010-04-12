Тимошенко пообещала, что в случае победы на намеченных на март 2019 года президентских выборах она ликвидирует госкомпанию "Нафтогаз Украины" и загрузит ГТС газом собственной добычи вместо транзита в страны ЕС российского газа. ..... "Я так поняла, Петр Алексеевич (Петр Порошенко. - Ред.) хочет через подставных лиц забрать ее себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49 процентов ГТС", - сказала Тимошенко. Она выступила за сохранение ГТС в госсобственности и пообещала ликвидировать "Нафтогаз Украины" как "посредника, который не нужен".
Тимошенко также оценила ГТС в 300 миллиардов долларов и обвинила президента Порошенко в попытке купить половину этого актива "по цене в 20 раз меньше", чем он стоит. Экс-премьер высказалась за наращивание Украиной собственной добычи газа, чтобы "экспортировать его в ЕС", и пообещала снизить стоимость газа для населения "как минимум в два раза". .... международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers оценила украинскую ГТС всего лишь в 14 миллиардов долларов. Если Тимошенко знает, откуда взять деньги на модернизацию ГТС, и как можно без участия западного капитала интегрировать ее в европейскую газотранспортную систему и использовать при этом европейскую правовую систему, тогда ГТС можно не приватизировать ...
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядное расширения на рынке гривневого ресурса – там обозначился рост гривневой ликвидности. Об этом дали понять заметно поднявшиеся с уровня 53 459,5 млн. грн. к отметке 58 589,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 19 октября по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 19 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1513, поднявшись до $1,1530 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1541 на открытии торгов в Европе.
Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,07/28,10 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования продаж «американца».