Додано: Пон 22 жов, 2018 09:42

Привет из Днепра-3



Около 10.26 котировки доллара подскочили на единичных покупках до 28,11/28,13 UAH/USD, однако появившиеся продажи этих «верхов» вскоре уронили цену СКВ до 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 10.34 Киева.



Дата: 22 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.40



Мелкий опт «неформал»



$ 28,05-06/28,10-12 UAH/USD

EUR 32,30/32,45 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Дата: 22 октября 2018 г. на 10.42



Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,05/28,13 UAH/USD

€ 32,35/32,50 UAH/EUR

RUB – 0,422/0,427 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях

cбалансированной торговли розничными партиями валюты. Оптовики не сдают валюту, ожидая более высокого курса, а потенциальным покупателям доллар пока не по карману.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 22 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 22 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



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