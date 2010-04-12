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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:48
Re: Валютный рынок в контексте
4) Календарные нюансы работы валютного межбанка Украины. Пожалуй сегодня это сработает на пользу гривне, но не надолго. Дело в том, что из-за необходимости перечисления гривны на отдельный счет за день перед покупкой валюты - многим крупным покупателям не выгодно «загонять» ее на такой счет перед выходными (они «морозят» ее без дохода фактически на период с пятницы до понедельника). Они предпочитают эту гривну разместить на этот период на краткосрочный депозит и обычно «загоняют» гривну на счет для покупки валюты понедельником. Таким образом -основной спрос выходит на межбанк со вторника. Поэтому значительная часть выросшей на утро сегодняшнего дня ликвидности выйдет на торги с завтрашнего дня. Это может краткосрочно сработать в поддержку гривны и даже ее сегодня частично укрепить.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:55
еееехххххх, поспішили.......)))
... от що Ви наробили?
- а так хотілось ще послухати казочки про його бізнеси..... - як буде здавати свої ЕЛЕКТРОавтівки в оренду місцевим бомбилам.........
- а може, ще хильне.... і розкаже нам про ще дві свої таємничих бізнес-ідеї
....а так, то тепер почуємо тільки огризання і вігавкування
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:05
Привет из Днепра-5
По состоянию на 12.00 котировки доллара на межбанке оставались на отметке 28,07/28,08 UAH/USD. Вышеупомянутое долларовое изобилие, грозившее более значительной коррекцией курса «американца» было погашено выходом на рынок регулятора, успевшего выкупить с него $10,0 млн. с платформы Matching.
Дата: 22 октября 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «очень низкие». Присутствует спрос на евро, но сделок по нему почти нет из-за разногласия в цене.
По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия покупок и продаж розничных партий доллара на фоне действующих на моменте цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. Оптовые сделки отсутствуют.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
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