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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6579658065816582>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:48

Re: Валютный рынок в контексте

4) Календарные нюансы работы валютного межбанка Украины. Пожалуй сегодня это сработает на пользу гривне, но не надолго. Дело в том, что из-за необходимости перечисления гривны на отдельный счет за день перед покупкой валюты - многим крупным покупателям не выгодно «загонять» ее на такой счет перед выходными (они «морозят» ее без дохода фактически на период с пятницы до понедельника). Они предпочитают эту гривну разместить на этот период на краткосрочный депозит и обычно «загоняют» гривну на счет для покупки валюты понедельником. Таким образом -основной спрос выходит на межбанк со вторника. Поэтому значительная часть выросшей на утро сегодняшнего дня ликвидности выйдет на торги с завтрашнего дня. Это может краткосрочно сработать в поддержку гривны и даже ее сегодня частично укрепить.
https://minfin.com.ua/2018/10/22/35353491/
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:05

Привет из Днепра-5

По состоянию на 12.00 котировки доллара на межбанке оставались на отметке 28,07/28,08 UAH/USD. Вышеупомянутое долларовое изобилие, грозившее более значительной коррекцией курса «американца» было погашено выходом на рынок регулятора, успевшего выкупить с него $10,0 млн. с платформы Matching.

Дата: 22 октября 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,14 UAH/USD
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,428 UAH/RUB

На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «очень низкие». Присутствует спрос на евро, но сделок по нему почти нет из-за разногласия в цене.

По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия покупок и продаж розничных партий доллара на фоне действующих на моменте цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. Оптовые сделки отсутствуют.

Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:25

  Корнеев написав:https://economics.unian.net/finance/10307172-agentstvo-s-p-sprognozirovalo-kurs-grivni-na-tri-goda-vpered.html
Будєт тока даражать

Возражений против цифр не имею. Будет. И прогнозы по курсу и инфляции достаточно благоприятные, без крайностей.

Только прогнозы курса любой валюты, хоть самой ликвидной, на 3 года - это бессмыслица.
Но надо же ребятам отрабатывать зарплату.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:30

Привет из Днепра-6

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 10,14 коп., составив 28,0833 UAH/USD.

Около 12.27 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,07/28,08 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:30

  Starikan написав:
  Корнеев написав:https://economics.unian.net/finance/10307172-agentstvo-s-p-sprognozirovalo-kurs-grivni-na-tri-goda-vpered.html
Будєт тока даражать

Возражений против цифр не имею. Будет. И прогнозы по курсу и инфляции достаточно благоприятные, без крайностей.

Только прогнозы курса любой валюты, хоть самой ликвидной, на 3 года - это бессмыслица.
Но надо же ребятам отрабатывать зарплату.

Враховуючи що у нас тепер мають приймати бюджет на три роки то будуть мати на що спиратись.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:34

В пятницу НБУ выдал реф. на 3 млрд сроком 84 дня одному банку, название банка еще не известно.

Последний раз крупный кредит получал Эксим 2,9 млрд на 84 дня ( 21 сентября )
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 22 жов, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:36

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:39

Нацбанк готовится спасать гривну: запустит резервирование, если курс расшатают
Автор: ЕЛЕНА ЛЫСЕНКО

Резервы только анонсировали. Ни ставки, ни сроки их введения неизвестны


Ситуативные вылазки валютчиков на межбанк не на шутку растревожили Нацбанк, и он стал внедрять защитные механизмы. Вечером 18 октября регулятор обнародовал свое постановление №107, которым в Украине вводится резервирование по форвардным и фьючерсным валютным контрактам, которые предполагают приобретение СКВ с отсрочкой поставок.

Что запускают
Сколько именно нужно будет резервировать и с какой даты — пока неизвестно. Документ НБУ больше похож на декларацию. В ней регулятор пообещал утвердить резервные ставки и запустить их, в случае дестабилизации ситуации на межбанке. Что именно чиновники вкладывают в это понятие — никто точно объяснить не сможет.


По документу, резервы под валютные контракты будут формироваться на корсчете в Нацбанке, в гривне на следующий день после заключения сделки. Как и во всех остальных случаях, на них не будут начисляться проценты. Резервные ставки могут отличаться для разных видов деривативов. При этом новое требование не будет распространяться на валютные свопы.

«Обычно форвардные и фьючерсные контракты заключают сроком до 30 дней. И чаще даже не на покупке валюты, а не продаже. Компаниям важно работать на хорошем курсе. Потому интерес к таким сделкам растет. На текущий момент доля подобных контрактов в общей массе суточных сделок на межбанке уже достигает порядка 10%», — уточнил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Для населения, далекого от всех этих хитросплетений, новое резервирование может значить только одно — стабилизацию валютного рынка. Оно позволит быстро стабилизировать курс гривны, если он неожиданно начнет падать.

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... Tf_2hly8jI
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:41

  Faceless написав:
Если Вакарчук действительно сделает такую глупость и полезет на выборы, будет очень жаль. Он может быть сто раз хорошим человеком, с желанием что-то изменить, и даже получить поддержку по стране, но не имея поддержки политсил в парламенте и своей команды, которую он смог бы провести в исполнительную власть, все это совершенно бессмысленно затея


Так тогда у нас возможна только квази-монархия? Когда эти "старые" лица будут передавать власть по наследству потому, что они настолько уже зацементировались в политике, что никто из "новых" не сможет их выбить. Революционная ситуация по классике тогда вырисовывается :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:10

Re: Валютный рынок в контексте

Знаю некоторых знакомых, у которых большая сумма на депо. Может последовать их совету?
В ощадбанк положить суму на год с пролонгацией. Т.е. все наличные баксы в гривну конвертнуть на гривненвое депо.
Знатоки, посоветуйте, а то жаба давит, что хорошие проценты у знакомых (смотрел по декларациям на сайте НАЗК)
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