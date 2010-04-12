Додано: Пон 22 жов, 2018 12:17

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядное расширения на рынке гривневого ресурса – там обозначился рост гривневой ликвидности.

Об этом дали понять заметно поднявшиеся с уровня 53 459,5 млн. грн. к отметке 58 589,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,07/28,10 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования продаж «американца».



Около 10.26 котировки доллара подскочили на единичных покупках до 28,11/28,13 UAH/USD, однако появившиеся продажи этих «верхов» вскоре уронили цену СКВ до 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 10.34 Киева.



К 11.16 котировки доллара на межбанке консолидировались на узком уровне 28,07/28,08 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца».



Вернувшееся на рынок безналичной пары доллар-гривня изобилие СКВ заставляло спешить экспортеров с продажей обязательной части внешнеторговой выручки, на которую находились покупатели.



Дополуденное вхождение рынка доллара в полосу стабильности сопровождалось аналогичным настроением на рынке гривневого ресурса, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика плохо согласуется с заметным ростом объема гривневого навеса на транзитных и коррсчетах регулятора.



По состоянию на 12.00 котировки доллара на межбанке оставались на отметке 28,07/28,08 UAH/USD. Вышеупомянутое долларовое изобилие, грозившее более значительной коррекцией курса «американца» было погашено выходом на рынок регулятора, успевшего выкупить с него $10,0 млн. с платформы Matching.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 10,14 коп., составив 28,0833 UAH/USD.



Около 12.27 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,07/28,08 UAH/USD.



К 13.13 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,07/28,08 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 19 октября по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 19 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1513, поднявшись до $1,1530 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1541 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 22 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 22 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «очень низкие». Присутствует спрос на евро, но сделок по нему почти нет из-за разногласия в цене.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия покупок и продаж розничных партий доллара на фоне действующих на моменте цен: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB. Оптовые сделки отсутствуют.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,55 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,05-06/28,10-12 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,05-06/28,10-12 UAH/USD, евро (опт) 32,30/32,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,30/32,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,07/28,11 UAH/USD, розница – 28,06/28,13 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,13 UAH/USD; евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,427 RUB/USD.



Как и предполагалось в предыдущем обзоре, долларовое изобилие на отечественном валютном межбанке в комплекте с нежеланием бизнеса и банков резервировать нацвалюту для понедельничной закупки доллара (бизнес предпочитал не терять проценты за три ночи выходных), обеспечили коррекцию курса безналичного «американца» на межбанке, которую отчасти замедлил регулятор, выкупая «зеленые» «излишки» с платформы Matching.



Коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке.



Полагаю, этот всплеск «гривнепатриотизма» ненадолго. Грядет компенсация НДС Казначейством, которая спустя 1-2 дня вернет на наш межбанк «зеленых быков», и регулятору, по всей видимости, придется снова появляться на рынке уже с долларовыми интервенциями.



US