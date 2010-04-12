Это экстремизм.
С корзиной спокойнее.
Советчиков, которые уверенно станут утверждать, что знают заренее результат, слушать не стоит. Но самый плохой советчик - жаба
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:18
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:20
Ссылку на статью закона ФГВФО можете сбросить ?
п.с.Почти у всех банков в том числе и у Ощада к стандартной ставке есть различные надбавки , это тоже індивідуальні умови? Как их отслеживают?
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:27
просто тролль
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:31
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня!
Всем привет от Чая, заходил сегодня проверить курсовую обстановку)))
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:32
мне бы и в голову это не пришло, если бы не узнал, сколько гривнів знакоміе держат на депо (сопоставимо с их зарплатой) им проценты за год начислили.
Вот теперь меня жаба мучает, что не рискнул на депо в предвыборный год хотя бы положить на депо. А сейчас, да надо дождаться выборов, не рисковать.
Жаба меня задушит.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:34
striped
Могут выбить и "новые", но команду надо создавать заранее, а не за 2 дня до выборов.
Yuri_61
Хорошие проценты это сколько?
И что за "хорошие знакомые", что Вы их смотрите по декларациям на сайте НАЗК?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 22 жов, 2018 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:47
не путайте индивидульные умовы с официально заявленными бонусами
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:47
Следуя вашей логике то всем кто работает по безналу надо сворачивать работу и переводить в бакс или евро ?
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:50
тролль кинул на вентилятор и понеслось "обсуждение"
п.с. тема депозитов-это офф-топ...давайте по валюте
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:57
Неправильно понимаешь суть наступившей эпохи.
А её суть в том, что отныне и навсегда шансов на победу у пропутинской русскоязычной сволочи нет. Цивилизационный выбор - путь в золотой миллиард и в западную цивилизацию - Украина сделала окончательно.
На этом пути осталась одна серьезная задача - деолигархизация страны. Но для деолигархизации вовсе не требуется майдан. Трансформации будут проходить мирным политическим путем через выборы, путем давления запада через т.н. борьбу с коррупцией и с отмыванием грязных денег, через экономическую борьбу трудящихся за свои права, развитие гражданского общества и т.п.
Ну и мы, патриотические и активные граждане, локально погоняем арматуринами ссученную ментуру, прокуратуру, сбушню и прочих титушек, стоящих на их страже.
Олигархам есть что терять.
Они все поймут и под давлением уйдут мирно, получив гарантии и часть своих скмов и рошенов.
Так что больше не ждите больше фундаментальных потрясений.
Дальше только эволюция под жестким контролем лучших сынов украинского народа.
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