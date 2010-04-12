Shram написав:

Yuri_61 написав: Знаю некоторых знакомых, у которых большая сумма на депо. Может последовать их совету?

В ощадбанк положить суму на год с пролонгацией. Т.е. все наличные баксы в гривну конвертнуть на гривненвое депо.

Знатоки, посоветуйте, а то жаба давит, что хорошие проценты у знакомых (смотрел по декларациям на сайте НАЗК) Знаю некоторых знакомых, у которых большая сумма на депо. Может последовать их совету?В ощадбанк положить суму на год с пролонгацией. Т.е. все наличные баксы в гривну конвертнуть на гривненвое депо.Знатоки, посоветуйте, а то жаба давит, что хорошие проценты у знакомых (смотрел по декларациям на сайте НАЗК)

За полгода до выборов на которых ещё неизвестно кто победит, и неизвестно что после них будет

(очередной майдан например) вкладываться в гривнедепозит - а вы любитель острых ощущений.