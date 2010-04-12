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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 658165826583658465856586>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Т.е. все наличные баксы в гривну конвертнуть на гривненвое депо.

Это экстремизм.
С корзиной спокойнее.
Советчиков, которые уверенно станут утверждать, что знают заренее результат, слушать не стоит. Но самый плохой советчик - жаба :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:20

  greenozon написав:
  Vadim V написав:лучше подойти перед окончанием депо к завотделением поговорить , мол у вас на сейчас процент хуже чем у конкурентов , если прибавите , останусь...


це називається індивідуальні умови
і в разі настання ЧП ФГВФО занікчемить усе


Ссылку на статью закона ФГВФО можете сбросить ?

п.с.Почти у всех банков в том числе и у Ощада к стандартной ставке есть различные надбавки , это тоже індивідуальні умови? Как их отслеживают?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:27

  Shram написав:
  Yuri_61 написав:Знаю некоторых знакомых, у которых большая сумма на депо. Может последовать их совету?
В ощадбанк положить суму на год с пролонгацией. Т.е. все наличные баксы в гривну конвертнуть на гривненвое депо.
Знатоки, посоветуйте, а то жаба давит, что хорошие проценты у знакомых (смотрел по декларациям на сайте НАЗК)


За полгода до выборов на которых ещё неизвестно кто победит, и неизвестно что после них будет (очередной майдан например) вкладываться в гривнедепозит - а вы любитель острых ощущений.


просто тролль
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:31

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня!
Всем привет от Чая, заходил сегодня проверить курсовую обстановку)))
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:32

  prodigy написав:просто тролль

мне бы и в голову это не пришло, если бы не узнал, сколько гривнів знакоміе держат на депо (сопоставимо с их зарплатой) им проценты за год начислили.
Вот теперь меня жаба мучает, что не рискнул на депо в предвыборный год хотя бы положить на депо. А сейчас, да надо дождаться выборов, не рисковать.
Жаба меня задушит.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:34

striped
Могут выбить и "новые", но команду надо создавать заранее, а не за 2 дня до выборов.
Yuri_61
Хорошие проценты это сколько?
И что за "хорошие знакомые", что Вы их смотрите по декларациям на сайте НАЗК? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 22 жов, 2018 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:47

  Vadim V написав:
  greenozon написав:
  Vadim V написав:лучше подойти перед окончанием депо к завотделением поговорить , мол у вас на сейчас процент хуже чем у конкурентов , если прибавите , останусь...


це називається індивідуальні умови
і в разі настання ЧП ФГВФО занікчемить усе


Ссылку на статью закона ФГВФО можете сбросить ?

п.с.Почти у всех банков в том числе и у Ощада к стандартной ставке есть различные надбавки , это тоже індивідуальні умови? Как их отслеживают?


не путайте индивидульные умовы с официально заявленными бонусами
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:47

  Shram написав:
  Yuri_61 написав:Знаю некоторых знакомых, у которых большая сумма на депо. Может последовать их совету?
В ощадбанк положить суму на год с пролонгацией. Т.е. все наличные баксы в гривну конвертнуть на гривненвое депо.
Знатоки, посоветуйте, а то жаба давит, что хорошие проценты у знакомых (смотрел по декларациям на сайте НАЗК)


За полгода до выборов на которых ещё неизвестно кто победит, и неизвестно что после них будет (очередной майдан например) вкладываться в гривнедепозит - а вы любитель острых ощущений.

Следуя вашей логике то всем кто работает по безналу надо сворачивать работу и переводить в бакс или евро ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:50

тролль кинул на вентилятор и понеслось "обсуждение"

п.с. тема депозитов-это офф-топ...давайте по валюте
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:57

  Shram написав:За полгода до выборов на которых ещё неизвестно кто победит, и неизвестно что после них будет (очередной майдан например) вкладываться в гривнедепозит - а вы любитель острых ощущений.


Неправильно понимаешь суть наступившей эпохи.
А её суть в том, что отныне и навсегда шансов на победу у пропутинской русскоязычной сволочи нет. Цивилизационный выбор - путь в золотой миллиард и в западную цивилизацию - Украина сделала окончательно.
На этом пути осталась одна серьезная задача - деолигархизация страны. Но для деолигархизации вовсе не требуется майдан. Трансформации будут проходить мирным политическим путем через выборы, путем давления запада через т.н. борьбу с коррупцией и с отмыванием грязных денег, через экономическую борьбу трудящихся за свои права, развитие гражданского общества и т.п.
Ну и мы, патриотические и активные граждане, локально погоняем арматуринами ссученную ментуру, прокуратуру, сбушню и прочих титушек, стоящих на их страже.
Олигархам есть что терять.
Они все поймут и под давлением уйдут мирно, получив гарантии и часть своих скмов и рошенов.
Так что больше не ждите больше фундаментальных потрясений.
Дальше только эволюция под жестким контролем лучших сынов украинского народа.

8) 8) 8)
Libo
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