Додано: Пон 22 жов, 2018 14:48

Binimovich написав: Каким образом будет сохранение курса при росте ввп на 1-2 % годовых и ставках в 18% годовых, можете объяснить? Пусть товаров через год стало больше на один, два процента, но банкам надо отдать людям 18%, за счет чего ??

Каким образом будет сохранение курса при росте ввп на 1-2 % годовых и ставках в 18% годовых, можете объяснить? Пусть товаров через год стало больше на один, два процента, но банкам надо отдать людям 18%, за счет чего ??

Почему пипл говорит про 1-2% роста ВВП? Почему так мало?Вы совсем пропустили мимо мозгов информацию Всемирного Банка о росте ВВП Украины в прошлом году в долларах на 20%.Вернитесь к этой информации и хорошенько её обдумайте.Что такое ВВП, добавленная стоимость и за счет чего они растут?Популярно объясняю на своем базарном примере.По чем сейчас орехи на базаре?Копейки.Вы даже сами не знаете. Вы их у бабушек бесплатно грабаркой ведрами и мешками. На шару. Но дадим им номинальную стоимость в один доллар. Пусть 30 грн. за кило. Покупал я раньше на базаре 1 кг орехов и увеличивал ваш ВВП на 30 грн.Но! Вдруг!Ушлые селяне увидели, что если эти орехи аккуратненько вечером покоцать молотком и достать оттуда свеженькие орешки, то они уже будут стоить по 50 грн. за стакан, которых на килограмм орехом получиться целых 5 штук. Так добавляя стоимость молотком 1 кг орехов за 30 грн. превращается в 250 грн. Рост вашего ВВП сразу на 250 грн.! За счет того же одного килограмма орехов!И далее!Эти же ушлые селяне заметили мою ленность и нетерпеливость и придумали как можно обдирать шкурку (чешуйку) с ядрышка этих орехов, чтобы продавать мне их уже почищенными беленькими, чтобы я их прямо пальчиками в рот!И придумали!Теперь один стакан этих уже готовых и чищенных орехов стоит 250 грн.!Теперь тот же один килограмм орехов или пять тех же стаканов стоят и добавляют в ваш ВВП 1250 грн!Прикиньте, раньше 30 грн., а теперь 1250 грн.Тот же килограмм орехов.Рост ВВП 40 раз за один год. Роста производства орехов нет, а рост ВВП в 40 раз!Вот в чем заключается наше оружие.ЗЫ по ценам не спорьте. Цены с Житнего и Бессарабского рынка г.Киева. Б. буду. Можете проверить.