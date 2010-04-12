greenozon написав: це називається індивідуальні умови і в разі настання ЧП ФГВФО занікчемить усе
Ссылку на статью закона ФГВФО можете сбросить ?
п.с.Почти у всех банков в том числе и у Ощада к стандартной ставке есть различные надбавки , это тоже індивідуальні умови? Как их отслеживают?
не путайте индивидульные умовы с официально заявленными бонусами
Я не вникал дотошно , поэтому и попросил ссылку но пока нету ответа. Был период , наверное несколько месяцев или больше, когда в Ощаде не было на сайте надбавки за онлайн открытие а зайдя в личный кабинет для оформления депо , появлялись +0,5% и как на это смотрит и контроллирует ФГВФО ?
22.10.2018, 12:46 Украина хочет разместить 10-летние валютные евробонды
Вдобавок к ценным бумагам рассматривается также возможность размещения 5-летнего транша
Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщает "Интерфакс".
Кроме этого, потенциальный заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября. Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
Напомним, в сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Основными покупателями новых евробондов Украины на $3 млрд выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа.
Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.
... і такс на моменті в мене: ~ 69% в гривні на депо до весни... ~ 30% в $ на депо розкидані по стовпчиках на кожен місяць до весни(включно) - з яких 2-3тис.$ будуть приймати участь у "зимових качелях")) ~ 1% в грн. готівкою(яка коливається переважно в межаж від 0,1 - 1%)
... а хто ще хоче поділитись своєю диверсифікацією? - щоб потім голосно не кричати: "вліз на всю гривню в доллар, або навпаки: скинув весь доляр!" - якого то було, на моменті, всього лиш пару соток....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
prodigy написав:Ощадбанк єдиний український банк, який, в разі визнання його неплатоспроможним, зобов’язаний компенсувати клієнтам повну суму вкладів за рахунок держбюджету.
Так изначально о НЁМ речь и шла ..... Усі депозити, розміщені в Ощадбанку, захищені державою незалежно від суми . И если я правильно понимаю то Ощад не есть участником ФГВФЛ а гарантом выступает держава.
п.с. Днепр , опт - 28,05/28,10
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 22 жов, 2018 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Binimovich написав: Каким образом будет сохранение курса при росте ввп на 1-2 % годовых и ставках в 18% годовых, можете объяснить? Пусть товаров через год стало больше на один, два процента, но банкам надо отдать людям 18%, за счет чего ??
Почему пипл говорит про 1-2% роста ВВП? Почему так мало? Вы совсем пропустили мимо мозгов информацию Всемирного Банка о росте ВВП Украины в прошлом году в долларах на 20%. Вернитесь к этой информации и хорошенько её обдумайте. Что такое ВВП, добавленная стоимость и за счет чего они растут? Популярно объясняю на своем базарном примере. По чем сейчас орехи на базаре? Копейки. Вы даже сами не знаете. Вы их у бабушек бесплатно грабаркой ведрами и мешками. На шару. Но дадим им номинальную стоимость в один доллар. Пусть 30 грн. за кило. Покупал я раньше на базаре 1 кг орехов и увеличивал ваш ВВП на 30 грн. Но! Вдруг! Ушлые селяне увидели, что если эти орехи аккуратненько вечером покоцать молотком и достать оттуда свеженькие орешки, то они уже будут стоить по 50 грн. за стакан, которых на килограмм орехом получиться целых 5 штук. Так добавляя стоимость молотком 1 кг орехов за 30 грн. превращается в 250 грн. Рост вашего ВВП сразу на 250 грн.! За счет того же одного килограмма орехов! И далее! Эти же ушлые селяне заметили мою ленность и нетерпеливость и придумали как можно обдирать шкурку (чешуйку) с ядрышка этих орехов, чтобы продавать мне их уже почищенными беленькими, чтобы я их прямо пальчиками в рот! И придумали! Теперь один стакан этих уже готовых и чищенных орехов стоит 250 грн.! Теперь тот же один килограмм орехов или пять тех же стаканов стоят и добавляют в ваш ВВП 1250 грн! Прикиньте, раньше 30 грн., а теперь 1250 грн. Тот же килограмм орехов. Рост ВВП 40 раз за один год. Роста производства орехов нет, а рост ВВП в 40 раз! Вот в чем заключается наше оружие.
ЗЫ по ценам не спорьте. Цены с Житнего и Бессарабского рынка г.Киева. Б. буду. Можете проверить.
Чиновники-финансисты уже готовятся к массовому освоению бюджетных средств в декабре - а чтоб не пропало.
"Светлана Бедрега - вице-мэр Одессы призвала чиновников активизироваться и крайне ответственно подойти к вопросам освоения средств. «У нас 25 декабря появился еще один выходной. Предупреждаю всех: в декабре будет очень сложно, поэтому заранее решайте все вопросы с казначейством», — заявила чиновник."
Vadim V Индивидуальные условия, это различные виды более выгодных, чем стандартных предложений банка для отдельных клиентов или группы, решение по предоставлении которых принимается менеджментом банка в индивидуальном порядке, конкретно под определенных клиентов. Если эти условия оговорены и озвучены банком для всех желающих, удовлетворяющих критериям банка и входящие в его программу депозитов, то такие надбавки и бонусы не считаются индивидуальными, а следовательно подпадат под гарантии ФГВФЛ. Это простыми словами.
Днепр 28,05 -28,13
Востаннє редагувалось starsn в Пон 22 жов, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.