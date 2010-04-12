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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65826583658465856586>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:05

  prodigy написав:
  Vadim V написав:
  greenozon написав:
це називається індивідуальні умови
і в разі настання ЧП ФГВФО занікчемить усе


Ссылку на статью закона ФГВФО можете сбросить ?

п.с.Почти у всех банков в том числе и у Ощада к стандартной ставке есть различные надбавки , это тоже індивідуальні умови? Как их отслеживают?


не путайте индивидульные умовы с официально заявленными бонусами

Я не вникал дотошно , поэтому и попросил ссылку но пока нету ответа.
Был период , наверное несколько месяцев или больше, когда в Ощаде не было на сайте надбавки за онлайн открытие а зайдя в личный кабинет для оформления депо , появлялись +0,5% и как на это смотрит и контроллирует ФГВФО ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:06

  prodigy написав:тролль кинул на вентилятор и понеслось "обсуждение"

п.с. тема депозитов-это офф-топ...давайте по валюте


э нееееа, сдесь дилема: в баксе или грише быть
вот в чём вопрос
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:06

22.10.2018, 12:46
Украина хочет разместить 10-летние валютные евробонды

Вдобавок к ценным бумагам рассматривается также возможность размещения 5-летнего транша

Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщает "Интерфакс".

Кроме этого, потенциальный заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября. Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Напомним, в сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Основными покупателями новых евробондов Украины на $3 млрд выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа.

Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.

оригинал:
https://finance.liga.net/stock/novosti/ ... -evrobondy
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:09

...еееехххххх, була-не була!©

... і такс на моменті в мене:
~ 69% в гривні на депо до весни...
~ 30% в $ на депо розкидані по стовпчиках на кожен місяць до весни(включно) - з яких 2-3тис.$ будуть приймати участь у "зимових качелях"))
~ 1% в грн. готівкою(яка коливається переважно в межаж від 0,1 - 1%)

... а хто ще хоче поділитись своєю диверсифікацією?
- щоб потім голосно не кричати: "вліз на всю гривню в доллар, або навпаки: скинув весь доляр!" - якого то було, на моменті, всього лиш пару соток.... :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:20

Ощадбанк єдиний український банк, який, в разі визнання його неплатоспроможним, зобов’язаний компенсувати клієнтам повну суму вкладів за рахунок держбюджету.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:35

  prodigy написав:Ощадбанк єдиний український банк, який, в разі визнання його неплатоспроможним, зобов’язаний компенсувати клієнтам повну суму вкладів за рахунок держбюджету.

Так изначально о НЁМ речь и шла .....
Усі депозити, розміщені в Ощадбанку, захищені державою незалежно від суми .
И если я правильно понимаю то Ощад не есть участником ФГВФЛ а гарантом выступает держава.

п.с. Днепр , опт - 28,05/28,10
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 22 жов, 2018 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:48

  Binimovich написав: Каким образом будет сохранение курса при росте ввп на 1-2 % годовых и ставках в 18% годовых, можете объяснить? Пусть товаров через год стало больше на один, два процента, но банкам надо отдать людям 18%, за счет чего ??


Почему пипл говорит про 1-2% роста ВВП? Почему так мало?
Вы совсем пропустили мимо мозгов информацию Всемирного Банка о росте ВВП Украины в прошлом году в долларах на 20%.
Вернитесь к этой информации и хорошенько её обдумайте.
Что такое ВВП, добавленная стоимость и за счет чего они растут?
Популярно объясняю на своем базарном примере.
По чем сейчас орехи на базаре?
Копейки.
Вы даже сами не знаете. Вы их у бабушек бесплатно грабаркой ведрами и мешками. На шару. Но дадим им номинальную стоимость в один доллар. Пусть 30 грн. за кило. Покупал я раньше на базаре 1 кг орехов и увеличивал ваш ВВП на 30 грн.
Но! Вдруг!
Ушлые селяне увидели, что если эти орехи аккуратненько вечером покоцать молотком и достать оттуда свеженькие орешки, то они уже будут стоить по 50 грн. за стакан, которых на килограмм орехом получиться целых 5 штук. Так добавляя стоимость молотком 1 кг орехов за 30 грн. превращается в 250 грн. Рост вашего ВВП сразу на 250 грн.! За счет того же одного килограмма орехов!
И далее!
Эти же ушлые селяне заметили мою ленность и нетерпеливость и придумали как можно обдирать шкурку (чешуйку) с ядрышка этих орехов, чтобы продавать мне их уже почищенными беленькими, чтобы я их прямо пальчиками в рот!
И придумали!
Теперь один стакан этих уже готовых и чищенных орехов стоит 250 грн.!
Теперь тот же один килограмм орехов или пять тех же стаканов стоят и добавляют в ваш ВВП 1250 грн!
Прикиньте, раньше 30 грн., а теперь 1250 грн.
Тот же килограмм орехов.
Рост ВВП 40 раз за один год. Роста производства орехов нет, а рост ВВП в 40 раз!
Вот в чем заключается наше оружие.
8) 8) 8)

ЗЫ по ценам не спорьте. Цены с Житнего и Бессарабского рынка г.Киева. Б. буду. Можете проверить.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:49

Чиновники-финансисты уже готовятся к массовому освоению бюджетных средств в декабре - а чтоб не пропало.

"Светлана Бедрега - вице-мэр Одессы призвала чиновников активизироваться и крайне ответственно подойти к вопросам освоения средств. «У нас 25 декабря появился еще один выходной. Предупреждаю всех: в декабре будет очень сложно, поэтому заранее решайте все вопросы с казначейством», — заявила чиновник."

http://dumskaya.net/news/v-merii-rasska ... te-091388/
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:54

Vadim V Индивидуальные условия, это различные виды более выгодных, чем стандартных предложений банка для отдельных клиентов или группы, решение по предоставлении которых принимается менеджментом банка в индивидуальном порядке, конкретно под определенных клиентов. Если эти условия оговорены и озвучены банком для всех желающих, удовлетворяющих критериям банка и входящие в его программу депозитов, то такие надбавки и бонусы не считаются индивидуальными, а следовательно подпадат под гарантии ФГВФЛ. Это простыми словами.

Днепр 28,05 -28,13
Востаннє редагувалось starsn в Пон 22 жов, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Дурень думкою багатіє
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:56

Libo
Я видел, в каких условиях чистят эти орехи... - лучше нечищенные...
А вообще ими гусей для фуагры кормят, тогда пофиг...

Запорожье повы 28,05-28,13
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