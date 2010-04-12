RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6584658565866587>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:11

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:И что за "хорошие знакомые", что Вы их смотрите по декларациям на сайте НАЗК?


Так декларації подає мільйони людей, напевно у всіх набереться чимало знайомих з деклараціями. Мене особисто вразило як деякі знайомі понахапали земельних у частків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2051
З нами з: 19.04.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:16

ДС, Вы пишете слишком низкий приём по Харькову. Сегодня спокойно можно сдать по 28,09-11.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10651
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3328 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:19

  ЛАД написав:ДС, Вы пишете слишком низкий приём по Харькову. Сегодня спокойно можно сдать по 28,09-11.


http://obmenka.kh.ua

Давненько опт. на 2-3 коп. не работал... :(
Теперь уже и в наших колхозных краях.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 3 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 21.01.17
Подякував: 282 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:22

Re: Валютный рынок в контексте

На курсе 8 - куда-никуда было...
Щас таке... Шоб клиентов не терять.....
:cry:
Гагарин как-то затих....
работы не в проворот? :D

Усе,мабуть, по деревянному пошли в работу.
:lol:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 16:07, всього редагувалось 2 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 21.01.17
Подякував: 282 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:23

  ЛАД написав:Libo
Недавно уже был спор на эту тему.
По-моему это не рост ВВП, а элементарная инфляция.
Так можно накрутить и 100% роста ВВП за год. Вы будете этому рады? И курс при этом какой будет?


При чем тут инфляция?
Это ж не все орехи страны покоцали и почистили.
Просто часть орехов вывели на цепочку добавленной стоимости и получили экономический эффект в 4000%.
Кило нечищенных орехов изпид грабарки так и остался 30 грн. за кг.
Инфляция ноль.
И конечно я этому рад. Что за вопрос? Мне очень удобно. Пошел и купил на базаре готовый, очищенный и вкусный продукт.
И семочки очищенные люблю. Только люблю их сам жарить по собственному рецепту.
Тоже в эти семочки добавил свою стоимость и я их поэтому покупаю, хоть они сразу в несколько раз дороже. А нечищенные не покупал бы вообще ... :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6601
З нами з: 14.11.11
Подякував: 286 раз.
Подякували: 3268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:26

Re: Валютный рынок в контексте

И семочки очищенные люблю.
И таки Либо Местный!
:!:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 21.01.17
Подякував: 282 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:29

  дарий написав:И семочки очищенные люблю.
И таки Либо Местный!
:!:


Все думали, что новенький еврей, а он оказался пьющим ... (с)

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6601
З нами з: 14.11.11
Подякував: 286 раз.
Подякували: 3268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:36

Libo
Умничка! :!:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 15:49, всього редагувалось 2 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 21.01.17
Подякував: 282 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:45

Re: Валютный рынок в контексте

Мне внутренний голос подсказывает,что к концу недели будет организован загон!!! У меня одного такое чувство???
daryaby807
 
Повідомлень: 38
З нами з: 04.05.16
Подякував: 51 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:48

  ЛАД написав:ДС, Вы пишете слишком низкий приём по Харькову. Сегодня спокойно можно сдать по 28,09-11.


Сдавайте, ДС не препятствует.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67916
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 7828 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6584658565866587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: prodigy, дарий, дядя Caша і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 643, 644, 645
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6444 1365454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 13:49
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1353, 1354, 1355
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13541 1532810
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 22:19
zРадио
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246408
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21295)
22.10.2018 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.