Так декларації подає мільйони людей, напевно у всіх набереться чимало знайомих з деклараціями. Мене особисто вразило як деякі знайомі понахапали земельних у частків.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:11
Re: Валютный рынок в контексте
Так декларації подає мільйони людей, напевно у всіх набереться чимало знайомих з деклараціями. Мене особисто вразило як деякі знайомі понахапали земельних у частків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:16
ДС, Вы пишете слишком низкий приём по Харькову. Сегодня спокойно можно сдать по 28,09-11.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:19
Давненько опт. на 2-3 коп. не работал...
Теперь уже и в наших колхозных краях.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:22
Re: Валютный рынок в контексте
На курсе 8 - куда-никуда было...
Щас таке... Шоб клиентов не терять.....
Гагарин как-то затих....
работы не в проворот?
Усе,мабуть, по деревянному пошли в работу.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 16:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:23
При чем тут инфляция?
Это ж не все орехи страны покоцали и почистили.
Просто часть орехов вывели на цепочку добавленной стоимости и получили экономический эффект в 4000%.
Кило нечищенных орехов изпид грабарки так и остался 30 грн. за кг.
Инфляция ноль.
И конечно я этому рад. Что за вопрос? Мне очень удобно. Пошел и купил на базаре готовый, очищенный и вкусный продукт.
И семочки очищенные люблю. Только люблю их сам жарить по собственному рецепту.
Тоже в эти семочки добавил свою стоимость и я их поэтому покупаю, хоть они сразу в несколько раз дороже. А нечищенные не покупал бы вообще ...
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:26
Re: Валютный рынок в контексте
И семочки очищенные люблю.
И таки Либо Местный!
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:29
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:36
Libo
Умничка!
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 15:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:45
Re: Валютный рынок в контексте
Мне внутренний голос подсказывает,что к концу недели будет организован загон!!! У меня одного такое чувство???
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:48
Сдавайте, ДС не препятствует.
US
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