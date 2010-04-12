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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6584658565866587

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:06

  starsn написав:Vadim V Индивидуальные условия, это различные виды более выгодных, чем стандартных предложений банка для отдельных клиентов или группы, решение по предоставлении которых принимается менеджментом банка в индивидуальном порядке, конкретно под определенных клиентов. Если эти условия оговорены и озвучены банком для всех желающих, удовлетворяющих критериям банка и входящие в его программу депозитов, то такие надбавки и бонусы не считаются индивидуальными, а следовательно подпадат под гарантии ФГВФЛ. Это простыми словами.

Днепр 28,05 -28,13

Ещё раз , Ощад не есть участником ФГВФЛ , а речь изначально шла о нём , читайте С НАЧАЛА а не с середины разговор.
п.с. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
стаття 2 пункт 5/3
и далее http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n901
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:21

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:И что за "хорошие знакомые", что Вы их смотрите по декларациям на сайте НАЗК?


Так декларації подає мільйони людей, напевно у всіх набереться чимало знайомих з деклараціями. Мене особисто вразило як деякі знайомі понахапали земельних у частків.

АТОшники :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

Вряд ли будушие рантье... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:22

  edvardd написав:Libo
Я видел, в каких условиях чистят эти орехи... - лучше нечищенные...
А вообще ими гусей для фуагры кормят, тогда пофиг...

Запорожье повы 28,05-28,13

(укр.)ЛЮДИ НЕ СВИНІ-ВСЕ ПОЇДЯТЬ !!!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

Есть куча приколов, но блин не получается загрузить...
:cry:
Колхоз, однако... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:34

  дарий написав:Есть куча приколов, но блин не получается загрузить...
:cry:
Колхоз, однако... :oops:

Изображение?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:37

http://finbalance.com.ua/news/Ahentstvo-SP-sprohnozuvalo-kurs-do-kintsya-2021-roku
Курс визначено...за роботу, товариші. :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:42

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Так добавляя стоимость молотком 1 кг орехов за 30 грн. превращается в 250 грн. Рост вашего ВВП сразу на 250 грн.!

Кто же так ВВП считает? Не преуменьшайте наши успехи!
1. Селянин продал скупщику по 10, скупщик оптовику по 15, оптовик базарному торговцу по 20, торговец Вам по 30. В ВВП учлось 85.
2. Орехи почистили. Цифры стали 80 - 120 - 160 - 250. В ВВП учлось 610.

Рост вашего ВВП сразу на 525 грн.! :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:42

  Vadim V написав:
  дарий написав:Есть куча приколов, но блин не получается загрузить...
:cry:
Колхоз, однако... :oops:

Изображение?

да
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