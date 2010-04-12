starsn написав:Vadim V Индивидуальные условия, это различные виды более выгодных, чем стандартных предложений банка для отдельных клиентов или группы, решение по предоставлении которых принимается менеджментом банка в индивидуальном порядке, конкретно под определенных клиентов. Если эти условия оговорены и озвучены банком для всех желающих, удовлетворяющих критериям банка и входящие в его программу депозитов, то такие надбавки и бонусы не считаются индивидуальными, а следовательно подпадат под гарантии ФГВФЛ. Это простыми словами.
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Libo написав:Так добавляя стоимость молотком 1 кг орехов за 30 грн. превращается в 250 грн. Рост вашего ВВП сразу на 250 грн.!
Кто же так ВВП считает? Не преуменьшайте наши успехи! 1. Селянин продал скупщику по 10, скупщик оптовику по 15, оптовик базарному торговцу по 20, торговец Вам по 30. В ВВП учлось 85. 2. Орехи почистили. Цифры стали 80 - 120 - 160 - 250. В ВВП учлось 610.