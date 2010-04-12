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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65866587658865896590>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:49

Re: Валютный рынок в контексте

Есть клиент - чертпорускипочтинебельмеса. Орехами занимается...
У него все Очень хорошо.
:D
Мужик неплохой... Сыночка в политику решил пойти...
Готовьтесь! :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:20

  kharkov_val написав:Доброго дня!
Всем привет от Чая, заходил сегодня проверить курсовую обстановку)))

Дякую Гагаріну за сьогоднішню екскурсію по Благовіщенському собору.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:23

Re: Валютный рынок в контексте

http://kurs.kharkov.com
Вроде это Гагарин.... :shock:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:28

Re: Валютный рынок в контексте

... мужики! - та з вашими горіхами та у Верховну Раду!
- або краще зразу в кабінет Міністрів! ))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:29

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:АТОшники


Та ні, депутати місцевих рад.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:31

  дарий написав:На курсе 8 - куда-никуда было...
Щас таке... Шоб клиентов не терять.....
:cry:
Гагарин как-то затих....
работы не в проворот? :D

Усе,мабуть, по деревянному пошли в работу.
:lol:

Гагарин на месте покупаем 2812
сайт этот http://kurs.kharkov.com/
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:32

Re: Валютный рынок в контексте

Ожидал сегодня сильнейшего укрепления после новостного фона, но 9 коп (или 0.3%) - это ниочем. Девал продолжится значит.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:33

  tea написав:
  kharkov_val написав:Доброго дня!
Всем привет от Чая, заходил сегодня проверить курсовую обстановку)))

Дякую Гагаріну за сьогоднішню екскурсію по Благовіщенському собору.

По Харькову мечта - Успенский... Орган, говорят, офигительный... 5 лет учился - так и не попал.
Да и потом кучу раз мог бы...
Суета... однако :(
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:35

дарий орган -это не наш инструмент, заходи в Успенский его открыли уже , служба не на втором этаже как раньше а на перовом вход со стороны речки
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:36

  kharkov_val написав:
  дарий написав:На курсе 8 - куда-никуда было...
Щас таке... Шоб клиентов не терять.....
:cry:
Гагарин как-то затих....
работы не в проворот? :D

Усе,мабуть, по деревянному пошли в работу.
:lol:

Гагарин на месте покупаем 2812
сайт этот http://kurs.kharkov.com/

Фух... Дай бог здоровья...
Как поеду в наш новый областной центр - заскочу, по возможности. 8)
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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