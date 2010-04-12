Есть клиент - чертпорускипочтинебельмеса. Орехами занимается...
У него все Очень хорошо.
Мужик неплохой... Сыночка в политику решил пойти...
Готовьтесь!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:49
Re: Валютный рынок в контексте
Есть клиент - чертпорускипочтинебельмеса. Орехами занимается...
У него все Очень хорошо.
Мужик неплохой... Сыночка в политику решил пойти...
Готовьтесь!
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:20
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:23
Re: Валютный рынок в контексте
Вроде это Гагарин....
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:28
Re: Валютный рынок в контексте
... мужики! - та з вашими горіхами та у Верховну Раду!
- або краще зразу в кабінет Міністрів! ))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:29
Re: Валютный рынок в контексте
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:31
Гагарин на месте покупаем 2812
сайт этот
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:32
Re: Валютный рынок в контексте
Ожидал сегодня сильнейшего укрепления после новостного фона, но 9 коп (или 0.3%) - это ниочем. Девал продолжится значит.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:33
По Харькову мечта - Успенский... Орган, говорят, офигительный... 5 лет учился - так и не попал.
Да и потом кучу раз мог бы...
Суета... однако
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:35
дарий орган -это не наш инструмент, заходи в Успенский его открыли уже , служба не на втором этаже как раньше а на перовом вход со стороны речки
Пиво отпускается только членам профсоюза.
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:36
Фух... Дай бог здоровья...
Как поеду в наш новый областной центр - заскочу, по возможности.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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