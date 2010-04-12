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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6587658865896590>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:36

  дарий написав:http://kurs.kharkov.com
Вроде это Гагарин.... :shock:

Гагарін - спекулянт і барига (с) :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:42

tea
Точно! на них все и держится... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:46

  дарий написав:
  Vadim V написав:
  дарий написав:Есть куча приколов, но блин не получается загрузить...
:cry:
Колхоз, однако... :oops:

Изображение?

да

Вы с виндовс?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:48

  kharkov_val написав:дарий орган -это не наш инструмент, заходи в Успенский его открыли уже , служба не на втором этаже как раньше а на перовом вход со стороны речки

ок.
Еще вопрос:
http://obmenka.kh.ua
Пацаны всегда реально работают по своим курсам?
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 18:14, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:49

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:Вы с виндовс?

да семерка
приколы с вайбера.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 22 жов, 2018 17:57, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:50

  Долярчик написав:... і такс на моменті в мене:
~ 69% в гривні на депо до весни...
~ 30% в $ на депо розкидані по стовпчиках на кожен місяць до весни(включно) - з яких 2-3тис.$ будуть приймати участь у "зимових качелях"))
~ 1% в грн. готівкою(яка коливається переважно в межаж від 0,1 - 1%)

... а хто ще хоче поділитись своєю диверсифікацією?


все в $, та трохи ойро, ото i вся диверсiфікація :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:51

  дядя Caша написав:
  ЛАД написав:ДС, Вы пишете слишком низкий приём по Харькову. Сегодня спокойно можно сдать по 28,09-11.


Сдавайте, ДС не препятствует.

US

Мне сейчас не надо. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:01

Re: Валютный рынок в контексте

Даже наш колхоз продажу 15 поставил...
Шось буде...
тем более, гагарин на 16 пошел.... :roll: :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:16

  дарий написав:Даже наш колхоз продажу 15 поставил...
Шось буде...
тем более, гагарин на 16 пошел.... :roll: :mrgreen:

У Одессы олимпийское спокойствие.
Бери 28.08 сколько хочешь.
Днем в рознице видел 28.06
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:17

  sryvkin написав:
  Долярчик написав:... і такс на моменті в мене:
~ 69% в гривні на депо до весни...
~ 30% в $ на депо розкидані по стовпчиках на кожен місяць до весни(включно) - з яких 2-3тис.$ будуть приймати участь у "зимових качелях"))
~ 1% в грн. готівкою(яка коливається переважно в межаж від 0,1 - 1%)

... а хто ще хоче поділитись своєю диверсифікацією?


все в $, та трохи ойро, ото i вся диверсiфікація :)

... прочитавши відповідь Вітла і Вашу..... - то покищо, Я один такий гривнелюб?! :shock: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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