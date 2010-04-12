Долярчик написав:... і такс на моменті в мене: ~ 69% в гривні на депо до весни... ~ 30% в $ на депо розкидані по стовпчиках на кожен місяць до весни(включно) - з яких 2-3тис.$ будуть приймати участь у "зимових качелях")) ~ 1% в грн. готівкою(яка коливається переважно в межаж від 0,1 - 1%)
... а хто ще хоче поділитись своєю диверсифікацією?
Долярчик написав:... і такс на моменті в мене: ~ 69% в гривні на депо до весни... ~ 30% в $ на депо розкидані по стовпчиках на кожен місяць до весни(включно) - з яких 2-3тис.$ будуть приймати участь у "зимових качелях")) ~ 1% в грн. готівкою(яка коливається переважно в межаж від 0,1 - 1%)
... а хто ще хоче поділитись своєю диверсифікацією?
все в $, та трохи ойро, ото i вся диверсiфікація
... прочитавши відповідь Вітла і Вашу..... - то покищо, Я один такий гривнелюб?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4